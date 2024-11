Hija de Eugenio Derbez demuestra que heredó el talento musical de su Alessandra Rosaldo

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Si bien, hubo un tiempo en el que Eugenio Derbez hizo todo lo posible por mantener los problemas de su familia en el ámbito de lo privado, la realidad es que en la actualidad, el famoso suele presumir la unión que prolifera en la vida que creó junto con la actriz y cantante, Alessandra Rosaldo, así como con sus hijos Vadhir, José Eduardo, Aislinn y la pequeña Aitana, quien aparentemente heredó todo el talento musical de su madre, la vocalista de Sentidos Opuestos.

Un ejemplo de ello ocurrió durante este jueves 29 de noviembre, día en el que se celebra el día de Acción de Gracias en Estados Unidos, país en el que el creador de shows como Familia P. Luche, Vecinos y XHDRBZ reside desde hace varios años. Resulta ser que el histrión de CODA compartió un tierno video en el que gran parte de su familia se encuentra interpretando la canción Somewhere over the rainbow.

Como era de esperarse, las vocalistas de esta canción son Alessandra Rosaldo y Aitana, quienes aparecen dándolo todo mientras interpretan el tema, por su parte, Eugenio Derbez está tocando el piano, talento que muy pocas personas sabían que tenía y Vadhir luce una gran sonrisa mientras toca la guitarra. El actor de No eres tú, soy yo compartió un breve mensaje en el que enviaba felicitaciones por el Día de Acción de Gracias.

Como era de esperarse, varios de sus fanáticos reaccionaron a su video, entre los que resaltan Aislinn Derbez, quien además de mostrarse conmovida, también dejó en claro el gran amor que sentía por su familia: “Los amo y extraño mucho”, por otro lado se encuentra Pati Chapoy, Alejandro Fernández, Mayrin Villanueva, Adal Ramones y Ana Martin, mientras que los seguidores del actor no hicieron más que dejar mensajes de admiración por la familia.

¿Quién es Eugenio Derbez?

Nacido como Eugenio González Derbez, es hijo de la actriz del cine de oro mexicano, Silvia Derbez. Pese a haber nacido en cuna de oro, la estrella de televisión y cine tuvo que labrar su camino solo y sin el favor de su progenitora, lo que lo llevó a ser patiño de ‘Chabelo’, así como también comenzó con papeles pequeños en diversas producciones como Cachún, cachún ra ra! Y ¡Anabel!, posteriormente, el famoso comenzó a encaminar su camino hacía la comedia; actualmente es una estrella de cine en Estados Unidos y México.

Fuentes: Tribuna