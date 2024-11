La encontró desmayada: Actriz de Televisa llega a 'VLA' y filtra macabro secreto de Silvia Pinal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz de telenovelas, quien ha trabajado en Televisa, teatro y en exitosas películas, dejó sin palabras a los televidentes debido a que este viernes 29 de noviembre apareció en el programa Venga la Alegría y compartió un fuerte secreto tras la muerte de doña Silvia Pinal. Se trata de la talentosa y querida Norma Lazareno, quien fue una amiga muy cercana a la histrionisa originaria de Guaymas, Sonora.

Doña Norma se comunicó vía telefónica con el matutino de TV Azteca para hablar sobre la dolorosa partida de la madre de Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán, misma que ocurrió ayer jueves tras haber estado una semana entera hospitalizada. "Estoy consternada, pues ha dejado un legado para muchas generaciones como artista pero también como amiga, como madre, como líder sindical... vamos a tener un recuerdo inolvidable".

La periodista Flor Rubio le recordó a Lazareno que ella fue la encargada de reemplazar a 'La Pinal' en la obra Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!, pues sus problemas de salud la obligaron a abandonar el proyecto. En aquel momento las imágenes de doña Silvia sin fuerza para sostener su cuello le dieron la vuelta al Internet, sin embargo, su familia afirmó que no había nada de qué preocuparse.

No obstante, doña Norma compartió que las cosas sí estuvieron delicadas, pues ella misma vio a su amiga semidesmayada en los camerinos: "Me di cuenta que Silvia no estaba en condiciones, estaba semidesmayada... por una deshidratación tremenda que tenía". Y fue así que Lazareno debutó en esta polémica obra: "Fue una sensación agridulce de que ella estaba mal, pero de poder hacer una obra que estaba escrita y pensada para ella".

Norma Lazareno reemplazó a Silvia Pinal tras sus problemas de salud

Cambiando de tema, Norma señaló que la conductora del programa Mujer, casos de la vida real fue una persona sumamente generosa y amigable durante toda su vida, recordando algunos de los momentos más felices y divertidos que vivió a su lado. Incluso, recordó que la primera actriz la recomendó para realizar su primera película al poco tiempo de conocerla y sí le dieron el papel, pero le pidieron que llevara abrigos de piel o ropa elegante, los cuales no tenía.

Fue la propia Pinal quien le prestó prendas de su clóset para que pudiera cumplir con este requerimiento: "Me dijo 'vente a mi casa' y en la sala tenía ocho o 10 abrigos de Mink, gorros, de todos, maravillosos... y así fue como debute en el cine, con pieles prestadas de Silvia Pinal", dijo recordando la generosidad de su amiga. Finalmente, doña Norma compartió que su regalo de cumpleaños más grande fue que Silvia llegara de sorpresa a su celebración.

Me dijo 'tú pensabas que te ibas a librar de mí, pues te vacilé'", compartió conmovida.

Fuente: Tribuna y X @vengalaalegria