Lo perdió todo: Tras 40 años en Televisa, primer actor aparece en 'Hoy' y da dolorosa noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido primer actor, que ha triunfado en el cine mexicano y que cuenta con 40 años de trabajo en Televisa, dejó sin palabras a sus fans debido a que hace algunas horas reapareció en el programa Hoy y compartió una triste noticia. Resulta que el famoso artista admitió ante las cámaras de la prensa que se encuentra en quiebra debido a que perdió los ahorros de toda su carrera.

Se trata de don Rafael Inclán, quien realizó exitosas películas de picardía mexicana como El Chupes, La Pulquería y Bellas de noche, además de que participó en innumerables melodramas de la empresa de San Ángel como La pícara soñadora, Rosa Salvaje, Amigas y rivales, Clase 406, Rebelde, Alma de Hierro y La Herencias, entre otras. Aunque gozó de contrato de exclusividad, desde el 2016 los ejecutivos decidieron no renovárselo.

Recientemente, don Rafael dio una entrevista al matutino Hoy y otros medios de comunicación para explicar que atraviesa problemas económicos por no haber sido ahorrativo durante la época en que gozó de gran fama y tenía varios proyectos dentro del medio artístico. El artista de 83 años se sinceró y cuando cuestionado sobre cómo se encontraba en esta época de su vida, respondió: "Como está la cosa, difícil… pues porque no tengo trabajo ahorita".

Rafael Inclán confesó que lo perdió todo y no tiene dinero

Mientras el reportero le recordaba que tiene una gran trayectoria y desempeñó muchos proyectos a lo largo de su carrera profesional, Rafael respondió que nunca tuvo la cultura de ahorrar: " Pero lo he tirado todo, gracias a Dios… 'El Flaco' Ibáñez me regaña, le digo: 'bueno, tú sé ahorrativo, yo no'. Nunca he sido ahorrativo, vengo a ver si me fían un café", compartió con su gran sentido de humor.

Y a pesar de que esta noticia podría parecer una tragedia, el histrión se dijo optimista, pues considera que esta necesidad económica lo mantiene ocupado y activo en el medio artístico pese a su edad: "Tengo que andar consiguiendo trabajo y dinero, eso te mantiene a huev... si estás en la huev... ahí". Sobre sus próximos proyectos, Inclán compartió que será el próximo año cuando vuelva a los foros de Televisa:

Hasta enero empezamos con la tercera temporada del Compayito. Todo enero", manifestó.

Finalmente, don Rafael agradeció estar vigente y bromeó sobre la posibilidad de que le hagan un homenaje, donde todos los asistentes hagan una donación para que él pueda recuperarse financieramente: " Yo no sé en qué corresponda, que unos sí y otros no, eso sí, en esta carrera siempre ha sido un enigma, ¿no?, y con feria, sería rico que me hicieran homenaje y pasaran la charola, y que luego me trajeran la charola, porque luego se chin... hasta la charola", culminó con una sonrisa.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy