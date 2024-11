¿Por qué se separó Silvia Pinal de Enrique Guzmán? La historia detrás de su violenta relación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de la muerte de Silvia Pinal, la llama última diva del cine de oro mexicano, queda el gran legado que la actriz dejó en la cultura popular mexicana. No solo por su talento actoral y belleza indiscutibles, sino por la lista de romances que la acompañaron a lo largo de su vida y trayectoria artística, como lo fue el matrimonio con el famoso cantante Enrique Guzmán, el cual estuvo lleno de polémicas.

Tras su divorcio con Gustavo Alatriste, Silvia Pinal decidió darse una nueva oportunidad al amor, pero ahora con un hombre diez años menor, el rockero Enrique Guzmán con quien, la historia cuenta, hubo un flechazo inmediato al coincidir en el programa Los especiales de Silvia Pinal en Televisa. Sin embargo, el romance se consumó en el bello puerto de Acapulco, Guerrero.

¿Por qué se separó Silvia Pinal de Enrique Guzmán?

De acuerdo con el propio Enrique, cuando enfermó de hepatitis fue presencia constante de la artista lo que le hizo notar que se trataba de la mujer de su vida. La pareja se casó en 1967 en una boda íntima, pero llena de lujos y excentricidades; al año comenzó la emisión de Silvia y Enrique, programa cómico musical, el cual terminó cuatro años después, Guzmán y Pinal tuvieron dos hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán.

Desde el inicio se trató de una relación controversial por la diferencia de edad. Sin embargo, los rumores de violencia familiar por parte del intérprete de Payasito opacaron este tema. En la autobiografía del 2016 de la intérprete de Dolly, Silvia Pinal describe a su marido como un hombre de personalidad volátil y señala que los actos violentos incluyeron golpes, violaciones y amenazas con armas de fuego. Se rumora que la actriz salió de la relación tras ser amenazada con una pistola, por lo cual pidió ayuda a un amigo cercano, Teodoro Cesarman.

Enrique Guzmán y Silvia Pinal se casaron en un boda íntima

No fue hasta 2018 que el cantante aceptó en redes sociales los abusos que ejerció contra Silvia Pinal y señaló que se los merecía: “Después de 50 años voy a hablar claro de lo que sucedió después de mi salida de la casa de Silvia: Una sola vez le falté al respeto a la Sra. y, ¿saben qué?, se lo mereció. ¡Yo no le he faltado el respeto a ninguna señora ¡JAMÁS!, menos esa noche a la Sra. Seguramente se me hará fama de ‘golpeador’, después de 50 años lo tendré que aceptar”, enfatizó.

En la novela que protagoniza Itati Cantoral, donde da vida a la legendaria actriz, se retrata claramente la relación que tuvo la artista con el cantante, desde sus momentos más felices hasta el tenebroso final que provocó la despedida definitiva de dos íconos en México, a pesar de que el exvocalista de los Teen Tops aseguraba en junio de 2022 tener una relación amistosa con “la mujer del siglo” e incluso le destinó una parte de su herencia.

