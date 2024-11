Sylvia Pasquel llega a funeral de Silvia Pinal; devastada y llena de ira corre a la prensa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de ser captada al llegar al funeral de Silvia Pinal, la reconocida actriz, Sylvia Pasquel, se veía completamente desencajada y devastada por su perdida, pues esto no es el luto por una gran e inigualable artista, sino que es la partida del ser que más amaba, su madre. Al verse tan asediada por reporteros, no pudo más y llena de irá no tuvo reparo al momento de correr a la prensa del lugar.

Por desgracia, la gran 'Diva del Cine de Oro', a sus 94 años de edad perdió la vida tras una semana hospitalizada y haber sufrido dos colapsos pulmonares, dejando un inmenso vació en el mundo del espectáculo, en el que siempre fue una de las máximas exponentes e impulsoras. Ahora, este viernes 29 de noviembre, la familia y amigos cercanos se reúnen en la funeraria J. García López, ubicada en San Jerónimo, para darle el último adiós de manera privada.

Como era de esperarse, los 150 reporteros, que se dicen están en el lugar, rodearon la camioneta en la que se transportaba la gran actriz de Televisa, esto ocasionó que se le impidiera el hecho de que siguiera avanzando hacía el estacionamiento de la funeraria, en la que no dejan pasar a nadie que no sea parte de la familia y amigos cercanos autorizados. Pasquel se negó desde un primer momento a dar declaraciones, pero no respetaron su deseo.

En los videos compartidos, los medios se lanzaban a la camioneta, les gritaban a ella y a Iván Cochegrus, por lo que Pasquel bajó un poco el vidrio de la ventana y les gritó a todos los presentes "¡Ya basta!, ¡¿qué les pasa?!", pidiendo que se alejaran, pero ellos insistieron en pedir que diera declaraciones sobre el fallecimiento de su madre, a lo que ella volvió a pedir que se fueran, que no era el momento: "No, no así, quítense, ordenadamente".

El caos entre las grandes celebridades que van a despedir a una gran amiga, familiares y elementos de la prensa, es tal que muchos han tenido problemas para ingresar a la funeraria, incluso el reportero Ernesto Buitrón declaró que el pase está casi cerrado. Cabe mencionar que Alejandra Guzmán se vio en el mismo dilema que su hermana, pero ella no habló para absolutamente nada.

Fuente: Tribuna del Yaqui