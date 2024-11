Thalía estrena 'Al Mundo Paz', poco después de la muerte Ernestina Sodi

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 8 de noviembre, Thalía sufrió la dolorosa pérdida de su hermana Ernestina Sodi, quien falleció tras sufrir dos infartos al miocardio. En medio de este dolor, la cantante se ha refugiado en su música. A pesar de haber anunciado que se alejaría temporalmente de las redes sociales, ahora Thalía lanzó el lyric video de su sencillo Al Mundo Paz, que forma parte de su EP Navidad Melancólica

En cuanto a su agenda profesional, Thalía regresará a los escenarios el 4 de diciembre, participando en el encendido del árbol de Navidad en el Rockefeller Center, en Nueva York. Este evento será parte de una celebración que incluirá a artistas como The Backstreet Boys, Coco Jones, Jennifer Hudson y Dan + Shay, entre otros.

Cabe recordar que este no es el primer estreno, ya que, a lo largo de las últimas semanas, la superestrella latina ha publicado, uno tras otro, los sencillos de su proyecto más reciente. En el caso de Al Mundo Paz, se trata de una versión moderna con toques de jazz del famoso villancico, que es la adaptación en español de Joy to the World, compuesta en 1719.

Portada de 'Navidad Melancólica'

A principios de noviembre, Thalía compartió que la inspiración para su nuevo álbum navideño llegó de manera espontánea en marzo, cuando se encontraba en Miami, disfrutando de unas vacaciones con sus hijos. De manera inesperada, recibió una llamada por parte de su disquera y en le hizo una propuesta: "Hay un par de compositores nuevos acá, en el estudio, ¿Quieres venir?". En esas reuniones con los compositores, la artista dio forma a siete canciones que finalmente integrarían su producción, incluyendo temas como Nueva Navidad, Tengo lo que Quiero, Nació la Luz (junto a Marcos Witt), Velitas, Barrio Bravo en Navidad, Al Mundo Paz y Feliz Navidad.

Además, Thalía explicó que el enfoque navideño le llegó a la mente de imprevisto. "Como que se me antoja la Navidad, como que se me antojó un chocolatito caliente, una comidita mexicana", externó y enseguida le preguntó a su equipo de trabajo: "¿Quieren entrarle a un mood navideño conmigo, o estoy muy loca ahorita en pleno marzo?", y para suerte de la famosa, todos aceptaron.

Este álbum nace de mi necesidad de preservar mis recuerdos de infancia, transformándolos en memorias llenas de alegría, esperanza y fuerza para llenar mi vida de fe en estas fechas tan especiales", escribió en redes sociales.

100 vinilos edición limitada autografiados por la cantante

Fuente: Tribuna Sonora