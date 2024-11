Tras 70 años al aire, Televisa le dio la espalda a Silvia Pinal y la despidió en tiempos de crisis

Ciudad de México.- Después de haber tenido más de 70 años al aire con su exitosa carrera en la actuación, ya sea cine, teatro y televisión, la reconocida primera actriz y muy querida productora, Silvia Pinal, en uno de los peores tiempos de crisis, su casa televisiva, Televisa, le dio la espalda y sin pensarlo dos veces la despidieron sin explicaciones, quitándoles su exclusividad de igual forma, causando una gran indignación a la familia.

Como se sabe el pasado 28 de noviembre de este 2024, lamentablemente se confirmó que la reconocida primera actriz y conocida como la última Diva del Cine Mexicano, por desgracia perdió la vida a los 94 años de edad a causas de un colapso pulmonar, por lo que todo México ha quedado en shock y la han recordado con especiales mensajes, en los cuales también han honrado su larga trayectoria artística que muy pocos pueden presumir.

Esto pues como se sabe, Pinal comenzó en el mundo del espectáculo desde que era una joven adolescente, debutando en el año de 1949 ante las pantallas con el filme El Pecado de Laura, tras lo que con su carisma, belleza y múltiples talentos ante las cámaras, se ganó al público y comenzó un increíble ascenso en el mundo del espectáculo con más películas, como La Tercera Llamada, La Mujer de Oro o Por Ellas Aunque Mal Paguen, al lado de Pedro Infante.

Y aunque sus filmes fueron muchos más, también estuvo en la pantalla chica con melodramas como El Privilegio de Amor, Lazos de Amor, Mañana Es Primavera y muchas otras más, destacando como productora ejecutiva con su serie unitaria de dramática, Mujer, Casos de la Vida Real, la cual le dio tanto éxito que estuvo al aire más de una década y miles de mujeres le mandaban sus historias, y aún así tenía tiempo para su teatro y salir en obras como Cats, Una Línea de Coro y muchas otras más.

Pero, pese a que en esas siete décadas con miles de proyectos detrás de ella que la abalan como una de las mejores actrices de toda Latinoamérica, lamentablemente la televisora de Emilio Azcárraga en el momento con mayor incertidumbre por el Covid-19, en el que los adultos mayores eran considerados de mayor riesgo, decidió retirarle la exclusividad que ella tenía con ellos por ser una de sus actrices, la cual le aseguraba un salario cada mes, ya sea que estuviera o no dentro de un proyecto.

Dicha información fue dada por su único hijo varón, Luis Enrique Guzmán, el cual ante las cámaras de Ventaneando se dijo sumamente molesto, dado a que el retiro de la exclusividad además de no tener una razón, pues se reusaban a tomarle las llamadas para darles una explicación, también señaló que debería ser imposible dado a que decía que era vitalicia y eso significaba de por vida, asegurando que lo merecía pues su madre les había dado lo mejor por tantos años.

Han pasado dos meses que no le hacen caso, no le han dado su exclusividad. Mi mamá es uno de los pilares de esa empresa, ha dejado sangre, sudor y lágrimas en los foros, ha sido su casa, se me hace extraño que nada más porque no está el 'Tigre' vigilando le hagan ese tipo de groserías", señaló.