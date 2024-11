VIDEO: Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique lloran la muerte de Silvia Pinal en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de este viernes 29 de noviembre los hijos de doña Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán, dejaron atrás sus diferencias y se se unieron para dar una emotiva conferencia de prensa para hablar por primera vez sobre su fallecimiento. Los tres hijos de la conductora, productora y actriz señalaron que el público estaba despidiendo a una diva, sin embargo, ellos se encontraba llorando la muerte de la mujer que les dio la vida.

Sylvia fue la primera en hablar frente a los micrófonos, señalando que su despedida era "con todo el amor". En tanto que la rockera mexicana resaltó que la primera actriz nacida en Guaymas trascendió de forma pacífica: "Para nosotros fue un regalo estar con ella hasta el último momento, poder verla trascender en paz en una manera bella, tranquila, fue muy lindo, un honor estar ahí, hablar con ella... nos quedamos con ese regalo tan inmenso de poder estar en ese momento, es una energía impresionante, grande, misericordiosa, se fue en paz y se fue como una diva".

Asimismo, Alejandra aseguró que en este Universo no volverá a existir una estrella de la talla de Silvia: "Todo el mundo se merece una Silvia pinal que nunca va a dar jamás este universo y lo agradezco porque es mi mamá". En tanto que Luis Enrique quiso hacer hincapié en que millones de personas llegaron a conocer a la gran celebridad que fue 'La Pinal', sin embargo, solo él y sus dos hermanas supieron lo gran madre que fue.

La gente conoce a la Diva que salía en la televisión, en vivo, que hizo cine a nivel mundial... pero la gente no conoce mucho a la madre, tan linda, tan cariñosa, que nos jalaba a todos lados como si fuéramos sus bolsas".

Posteriormente, 'La Pasquel' tomó la palabra para hacer una enorme petición a los medios de comunicación que están cubriendo el funeral de su madre, suplicándoles que dejen de acosar a la familia en este momento tan complicado. "Fue muy difícil el acceso, se han roto varios coches, ojalá y entiendan que son momentos muy difíciles por nosotros... ustedes están aquí por la gran diva, nosotros estamos aquí por nuestra madre, les pedimos que sean educados".

Mientras que Alejandra añadió: "No violencia, nos falta eso, todos nos necesitamos... he sentido ya mucha violencia". Finalmente, los hijos de la Última Diva del Cine Mexicano dieron detalles del homenaje que realizarán a su madre en Bellas Artes, explicando que desean que haya mucha música y flores en la despedida, la cual será de cuerpo presente. Asimismo, especificaron que de momento no han decidido qué harán con los restos de doña Silvia, pues no han tenido tiempo de ponerse de acuerdo.

Fuente: Tribuna