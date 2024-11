Aseguran que la boda de Ángela Aguilar y Nodal fue falsa; su acta de matrimonio desaparecería

Comparta este artículo

Cuernavaca, Morelos.- Para nadie es un secreto que todo lo vinculado con la relación amorosa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal es muy peculiar, por decirlo menos. Y es que tanto al público como a la prensa, les resulta de total interés el hecho de que los cantantes hayan comenzado su relación de una manera prácticamente express, debido a que ambos fueron vistos juntos a los pocos días de que el ‘Forajido’ anunciara su separación de Cazzu, la madre de su hija Inti.

Por otro lado, la boda se registró casi 1 mes después de que la pareja anunciara su noviazgo, lo que resultó ser bastante apresurado para el público, por lo que más de una persona llegó a creer que, en realidad Ángela Aguilar se había embarazado del cantante de Botella tras botella, lo que explicaría las causas de su apresurada unión. No fue sino hasta que la ‘Princesa del Regional Mexicano‘ brindó una entrevista para un medio estadounidense que se supo que ambos tenían tiempo de haber retomado su relación.

Filtran que Christian Nodal y Ángela Aguilar no se habrían casado en realidad

Por otro lado, el día que Aneliz Aguilar se comprometió, Pepe reveló casi de manera accidental que la pedida de mano de Ángela fue en el mes de septiembre, es decir, muchos meses antes de que saliera a la luz que Christian se había separado de Cazzu, incluso unas semanas antes que la propia Inti naciera. Es bajo este contexto que surge un nuevo rumor entorno a la pareja de compuesta por las estrellas del regional mexicano.

Resulta ser que recién este domingo 3 de noviembre el creador de contenido Maurg1 compartió unas capturas de pantalla donde se aprecian diversos mensajes enviados por un supuesto trabajador del Registro Civil de Morelos, estado en el que Christian Nodal y Ángela Aguilar contrajeron nupcias, quien precisamente denunció que el acta matrimonial de la pareja no se encontraba en el Sistema Nacional, algo que no puede ocurrir, sin importar cuan influyente sea la pareja.

Filtran que Christian Nodal y Ángela Aguilar no se habrían casado

El informante indicó que la persona encargada de casar a Ángela y Christian era el mismísimo Director Estatal del Registro Civil y que, dado a que el acta es un documento público cualquiera debería tener acceso a él, siempre y cuando se cuente con el número de folio, el cual sería el 154; pero éste no se encuentra en el Sistema, lo que en teoría significaría que no están casados: “No se encuentra disponible en el Sistema Nacional de Actas de Nacimiento, es la 154 de matrimonio correspondiente el año 2024 de hecho no necesitarías mayor información para que te pueda consultar el acta, pero mágicamente esa acta no está en el sistema”, declara el informante.

