Captan a Belinda y Kenia Os de la mano en partido de la NBA; surgen rumores de romance

Ciudad de México.- Desde hace algunos meses hemos visto a Belinda y a Kenia Os yendo y viniendo a muchos lugares juntas. El chispazo entre ambas pudo haber sucedido a raíz de la colaboración musical que hicieron. A partir de entonces, asistieron a diversos eventos, como la fiesta de Shakira y, recientemente, disfrutaron de un partido de la NBA entre Miami Heat y Washington Wizards, en la Arena Ciudad de México, para después irse de fiesta a un antro.

Las dos se sentaron en primera fila a nivel de cancha y captaron la atención del público al llegar tomadas de la mano. La euforia fue tal, que incluso la cámara del recinto las enfocó para transmitir su imagen juntas en la pantalla. Después, compartieron historias en Instagram de lo bien que se la pasaron viendo el juego. No fueron las únicas celebridades presentes en el sitio; también arribó el músico urbano Bogueto, el futbolista del América Igor Lichnovsky y el influencer Robegrill.

Al terminar, las artistas decidieron continuar divirtiéndose y para ello se fueron de fiesta, en donde se les vio cantar y bailar muy alegres. La química que la audiencia ha tomado ha provocado que surja un shippeo. Los fans incluso crearon nombres para el dúo, siendo estos 'Kelinda' y 'Belios'; que combina el nombre de las dos estrellas más destacadas en la industria musical mexicana en la actualidad.

Circulan en redes videos de ambas bailando

Frente al rumor, ninguna ha hecho alguna declaración oficial al respecto. No está claro si solo tienen una buena amistad o si podría estar naciendo algo más entre ellas. Por ahora, queda esperar que alguna de las intérpretes de Jackpot aclare la situación. Esta última canción ya está disponible en todas las plataformas musicales y habla sobre una decepción amorosa que vivió una mujer con un hombre, pero llamó la atención que una de las líneas insinúa una relación lésbica. "Se olvidó de su ex, y ahora la tengo encima de mí, mí. Al oído me dice: Nini, nadie lo sabe, promesa pinky".

Si aún no has escuchado este tema, te lo compartimos a continuación. A los fans les ha encantado por su ritmo femenino. Además, aplaudieron la habilitad de cada una al no 'encerrarse' en un sólo género musical y probar otros. Recordemos que este año ha sido muy experimental para Belinda, quien incursionó en los corridos.