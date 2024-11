Filtran el motivo por el que Cazzu no quería hablar de Nodal; hizo fuerte sacrificio

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- Cuando salió a la luz que Christian Nodal y Ángela Aguilar mantenían una relación amorosa, todo el mundo giró a ver en dirección hacia la trapera argentina, Cazzu, pues esperaban que hablara al respecto; sin embargo lejos de hacerlo, la estrella del género urbano emitió un comunicado en el que externo que jamás había querido mantenerse en este tipo de controversias, por lo que cerraría sus redes sociales mientras todo se tranquilizaba.

De manera aislada, la propia Julieta Cazzuchelli comenzó a compartir algunas fotografías en las que se le veía mudarse a otra casa, así como también se le mostraba jugando con Inti o yendo a grabar nuevas canciones. Con el pasar del tiempo, la gente comprendió que Cazzu no hablaría del tema y optaron por dejarla reamar su vida de la manera más tranquila y respetuosa posible; sin embargo, en días anteriores Ángela Aguilar agitó el panal al revelar que la rapera era consciente de su relación con el ‘Forajido’, cosa que según la trapera no era así.

Por su parte, Cazzu rompió el silencio y habló en un podcast, en el que indicó que ella no sabía sobre la relación de la hija de Pepe Aguilar con su entonces pareja, lo que le daba a entender que, posiblemente, el cantante de Ya no somos ni seremos mantenía una doble vida. A raíz de estas declaraciones, la gente estalló con fuerza en contra de Ángela Aguilar e incluso de Nodal, quien de manera irónica es quien menos críticas ha recibido en lo que va de estos meses de controversia.

En el medio de todo esto, la periodista Maxine Woodside reveló que Cazzu habría hecho un fuerte sacrificio antes de hablar sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar en el podcast de su amiga Joaqui. Según lo dicho por la locutora de radio, durante su separación, la argentina firmó un acuerdo de confidencialidad en el que se le prohibía hablar sobre el originario de Sonora y su esposa, a cambio recibió 9 millones de dólares para Inti, un rancho, una casa en Miami y una excelente suma de dinero como pensión.

Según lo dicho por Woodside, dado a que Cazzu ya habló sobre el tema de Ángela, habría perdido el dinero que Nodal le dio a cambio de que guardase silencio. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se hace mención sobre un supuesto acuerdo de confidencialidad entre el ‘Forajido’ y Julieta, puesto meses atrás, el medio Chisme No Like aseguró lo mismo e incluso llegaron a declarar que existía una gran relación entre los involucrados, tal y como llegó a decir la ‘Princesa del Regional Mexicano’ en su momento.

Fuentes: Tribuna