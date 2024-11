Filtran fecha del regreso de Liam Payne a Inglaterra; autoridades hacen brutal confesión

Comparta este artículo

Buenos Aires, Argentina.- El pasado 16 de octubre, el mundo de la farándula se estremeció luego de que trascendiera la noticia de que el famoso exintegrante de One Direction perdió la vida cuando cayó desde una gran altura en el hotel CasaSur Palermo, sitio en el que se había estado hospedando junto a su novia desde hacia dos semanas atrás; sin embargo, la joven decidió abandonar el sitio debido a que tenía pendientes laborales.

Dicha situación detonó en una gran pelea para el amigo de Harry Styles, quien después de unos días fue dictaminado como “muerto” tras el incidente ya mencionado. Desde entonces, las autoridades se han dedicado a realizar diversos tipos de investigaciones en la escena del crimen, así como también hicieron una autopsia y un examen toxicológico con la finalidad de determinar la causa de muerte de la celebridad.

Si bien, diversos medios, como es el caso de Page Six y Daily Mail han estado detallando que, en el cuerpo de Payne se localizó la presencia de narcóticos como cristal y cocaina, la realidad es que los medios argentinos ya salieron a declarar que esto no es verdad, puesto los resultados han sido guardados bajo el más estricto secreto, por lo que la información que ya se ha filtrado a la prensa sería falsa, es decir, el cantante no habría dado positivo a dichos estupefacientes.

Por otro lado, recientemente fue revelado que el cuerpo de Liam Payne volvería a su natal Londres, en Inglaterra, donde sería recibido por el resto de su familia y amigos; también se estima que le realizarán una serie de homenajes por su exitosa trayectoria musical. Y es que, desde el incidente, los vestigios del famoso permanecen en Buenos Aires, Argentina, donde ha sido resguardado desde el accidente en CasaSur Palermo.

Según algunos reportes, el cuerpo de Liam Payne regresaría a su lugar de origen para el próximo lunes 4 de noviembre y viajaría de vuelta junto al padre del famoso. Como algunos recordarán, su progenitor tuvo que viajar hasta Buenos Aires para encargarse de los trámites de la muerte de la celebridad, por lo que de manera natural, sería quien regresaría con él hasta Inglaterra. Aún se desconoce con precisión cuándo será el entierro.

Fuentes: Tribuna