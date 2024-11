Filtran FOTOS de Cazzu; aseguran que se burló de Ángela Aguilar al hacer esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No cabe duda de que el supuesto triángulo amoroso entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu aún puede dar material para escribir unos cuantos capítulos más de La Rosa de Guadalupe y es que no parece que la controversia esté cerca de llegar a su fin, sino por el contrario, se estima que las tensiones entre los tres artistas no han hecho más que aumentar durante los últimos días.

Y es que, como muchos recordarán, hace unos días Ángela Aguilar agitó las aguas al revelar que Cazzu era consciente de su relación con Christian Nodal, declaración que rápidamente fue desmentida por la cantante de éxitos como Nada, Mucha data, Turra, Brinca y Chapiadora, quien acudió al podcast de su amiga Joaqui donde contó las cosas de su perspectiva y es que, según Julieta (nombre real de la trapera) ella no sabía que el ‘Forajido’ tenía una amorío con la ‘Princesa del Regional Mexicano'.

A tan solo un par de días de que Cazzu rompiera el silencio, la argentina volvió a encender las redes, luego de que se filtraran una serie de fotografías en las que supuestamente se estaría burlando de Ángela Aguilar, ¿la razón? En las imágenes se le puede apreciar utilizando una costosa falda del diseñador Jean Paul Gaultier, la cual tiene un costo de 13 mil 400 pesos mexicanos; sin embargo, dicha prenda tiene cierta particularidad.

Resulta ser que la falda cuenta con una especie de esponjas en los costados que se asemejan bastante a las que, supuestamente, Ángela utilizaría en los pantalones de sus conciertos para lucir con una cadera mucho más curvilínea y que, de esta manera, su cuerpo se asemeje mucho más a una figura de ‘reloj de arena’. Cabe señalar que, hasta el momento, Cazzu no ha hablado al respecto y se desconoce si en realidad lo hizo con dolo.

Como suele ocurrir en este tipo de escándalos, la gente no tardó en emitir su postura a través de redes sociales, donde hubo quienes desaprobaron la actitud de Julieta, puesto la gente considera que, en caso de tratarse de una burla, estaría quedando muy mal, dado a que hasta el momento se había manejado con mucha entereza al evitar hablar del escándalo de su expareja, otros más se limitaron a criticar la falda, afirmando que se trataba de una prenda que, además de costosa, era fea.

Fuentes: Tribuna