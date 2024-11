¿Fraude en Televisa? Facundo habla de la niña del panteón que apareció en 'Incógnito'

Ciudad de México.- Durante la primera década de este milenio, el tema de lo paranormal estuvo muy de moda en la cultura popular mexicana, debido al lanzamiento del libro de Cañitas, escrito por el famoso cazafantasmas, Carlos Trejo, quien asegura haber presenciado una posesión demoniaca en el interior de la residencia homónima. Esta situación llevó a varios programas de Televisa a contactar con el experto e incluso varios conductores decidieron ponerle más sazón a sus shows y directamente fueron a lugares encantados para captar presencias del más allá.

Es bajo este contexto que entra Facundo, quien en aquella época era conocido por ser uno de los conductores más controversiales de la televisión, dado a que su programa estaba enfocado en el humor negro y la irreverencia; incluso es posible que hoy en día, el presentador sea cancelado fácilmente debido a lo cuestionables de algunos de los personajes de su programa tal es el caso de ‘Jaime el Duende’; sin embargo, uno de los capítulo que dejó mayor huella en la audiencia fue en el que el famoso fue de exploración urbana a un cementerio.

Facundo asegura que su encuentro con la niña del panteón, hace varios años, fue real

En los videos que aún se pueden encontrar de esa emisión de Incógnito, se puede apreciar a Facundo retar a los espíritus pidiéndoles una prueba de que existen; pero lo que realmente causó escozor en la audiencia es que el conductor captó a una entidad con la forma de una niña sentada en una tumba. Dicha grabación fue tan impactante que el presentador aún es cuestionado sobre ello en los programas los que asiste, tal fue el caso más reciente con Miembros Al Aire de Univisión.

En aquel momento, Facundo reconoció que, en un primer momento no lograron captar nada, por lo que en determinado momento tanto él como su equipo atinaron a marcharse, pero fue cuando decidió que haría algo para atraer más rating; fue entonces que decidió retar a los espíritus. El rubio declaró que luego de que les pidió a los muertos una prueba de su existencia, algunas piedras comenzaron a caerse y la energía del lugar se volvió aún más pesada; fue entonces que la vio.

“Me fui de regreso y escuché como a un gato llorando. Vi al gato, pero no se veía como un gato. Cuando veía con los ojos no veía nada, pero por la cámara sí. Le dije ‘amiga’ y volteó un ser extrañísimo con los ojos prendidos. Me fui corriendo y fui por la producción”, dijo el famoso.