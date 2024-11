Mario Bezares les hace grosería a Gala y Briggitte; las deja plantadas en un evento

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¿Es el fin del Team Mar? Es una pregunta que hemos empezado a hacernos. Entre los integrantes la distancia ha empezado a hacer de las suyas y no queda claro si es por incompatibilidad o bien, por sus apretadas agendas. Las primeras señales de que algo iba mal fue el comentario que hizo Gala Montes acerca de Lau, la stylist de Briggitte Bozzo. Poco después se anunció el deslinde de dos personajes de la obra de teatro La Señora Presidenta. Ahora parece que Mario Bezares le hizo un 'desaire' a sus compañeras.

Según comentan en redes, el ganador de La Casa de los Famosos dejó esperando a Gala y Briggitte en el evento titulado Scream Fest en Guadalajara. La razón habría sido sencillamente porque él no quiso dejar su habitación de hotel. Decenas de fans se quedaron insatisfechos ante la ausencia del comediante. Este fue sólo uno de los muchos inconvenientes que tuvieron lugar en el show.

Te podría interesar Mario Bezares Mario Bezares prohibiría a Alex Gou contratar a Paul Stanley para 'La Señora Presidenta'

Cabe destacar que Bezares había confirmado su participación para dos eventos, uno el 31 de octubre en Guadalajara y otro el 2 de noviembre en Monterrey, pero al final no llegó a ninguno. Esta situación causó tensión entre los organizadores. Como dijimos, este no fue el único problema, pues los admiradores habían pagado el paquete VIP que incluía tomarse una fotografía con las estrellas, pero esto no sucedió.

Ellas explicaron que la negativa se debió a la falta de seguridad adecuada en el lugar. Gala decidió abandonar el evento. Paola Suárez, quien también estuvo involucrada, criticó a su compañera y explicó que como figuras públicas, deberían estar listas para manejar situaciones complicadas en eventos multitudinarios. Tanto Suárez como Bozzo se quedaron a atender a los asistentes, a pesar de las complicaciones.

Paola aseguró que Gala mostró falta de profesionalismo. "Se acaba de ir Gala porque Gala no aguantó el estrés, no aguantó el estrés Gala, llevamos cuatro fotos y no aguantó el estrés, entonces ¿qué pasó ahí?", dijo en un video que publicó en redes sociales. Pese a la buena disposición que tenían para tranquilizar a la gente, no lo consiguieron. Si bien pidieron que se organizaran para que la dinámica fuera posible, no les hicieron caso, por lo cual ellas también optaron por marcharse. "Nos vamos, comadres, una disculpa para la gente de aquí de Monterrey, pero no quieren entender, no quieren hacer una fila", dijo.

Fuente: Tribuna Sonora