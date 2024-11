Tenía cáncer: Tras ir presa por asesinato, conductora de Televisa sufre trágica muerte y se despide

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz y conductora de Televisa, quien estuvo en la cárcel varios años tras ser implicada en el asesinato del presentador de TV Azteca Paco Stanley, revela una desgarradora noticia. Se trata de Paola Durante, quien estuvo presa dos años de forma injusta luego de ser involucrada en el brutal asesinato de Stanley en 1999, cuando apenas tenía 23 años. La exedecán de Una tras otra se sincera y revela que ha sufrido mucho la muerte de su madre Silvia Ochoa.

Con motivo del Día de Muertos, la recién eliminada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy del matutino Hoy, reveló en exclusiva para el programa De Primera Mano de Imagen TV que se siente culpable por el deceso de su madre, ocurrido en el 2017, el cual considera uno de los sucesos más trágicos de su vida. La señora Silvia Ochoa llevaba luchando contra el cáncer durante casi 10 años. La dura enfermedad atacó su senos, cerebro y pulmones, por lo que el proceso fue bastante doloroso.

Paola Durante y su madre (QEPD)

Según relata la exparticipante de La Casa de los Famosos 2, reveló que cree que su madre murió como consecuencia del apoyo que le brindó cuando estaba en la cárcel por el caso de Paco Stanley. "A mí me impresionó como me apoyó mi mamá porque me apoyó como una guerrera. Siempre fue muy fuerte, tocó todas las puertas de todos los medios, de políticos, de Gobierno y yo siento que ella se murió por eso, porque quedó con mucho coraje de no poderme defender y hacer justicia cuando yo salí", explicó.

Y agregó: "De no poder demandar porque recibimos amenazas. ella se quedó con tanto coraje, triste, enojada... que le dio cáncer. Yo siempre me sentí culpable de su muerte porque ella ya no estaba feliz. Le dolía mucho lo que nos hicieron y aparte pelear con todo México, con toda la sociedad... eso fue lo que la lastimó mucho y se terminó muriendo", dijo Paola. La también presentadora aseguró que desde la pérdida de su mamá toma terapia pero igual hay momentos en los que siente mucha culpa.

Entre lágrimas, Durante expresó: "Si no hubiera pasado nada de eso, ella estaría viva, entonces sí me cuesta trabajo y a veces por eso mi enojo con la sociedad y el Gobierno... que no pudieran entender que vivimos una injusticia no solo yo sino toda mi familia y pues mi mamá terminó muriendo". La conductora mencionó que le costó mucho dejarla ir, pero en estas fechas sobre todo la siente presente: "Me gustaría que estuviera para pedirle un consejo o pedirle un abrazo".

"Me hace mucha falta pero sé que está en un mejor lugar y está mucho mejor pero es una pérdida que me ha costado mucho". Finalmente, reveló la última enseñanza que le dejó su madre: "Siempre me decía que fuera feliz, que disfrutara de la vida, que ya no sufriera por mi pasado, que ya no sufriera por nada, que me merecía todo lo bueno. Siempre estaba ahí en las buenas y en las malas y cuando me portaba hasta mal estaba ahí. Sabía absolutamente todo de mi vida", concluyó.

Fuente: Tribuna