Al borde del llanto, Mati Álvarez hace inesperada confesión sobre 'Exatlón México'

Ciudad de México.- Si hablamos de Exatlón México automáticamente viene a la plática el nombre de Mati Álvarez, la cuatro veces ganadora del certamen y una de las atletas que dejó huella durante cada etapa que formó parte del programa. A pesar de no estar presente en la octava temporada del proyecto televisivo, la heptatleta poblana ha sido mencionada en varias ocasiones, principalmente por Antonio Rosique y Evelyn Guijarro, esta última incluso le ha dedicado algunas victorias.

Recientemente, la deportista publicó unas historias en su cuenta de Instagram mientras estaba viendo una transmisión del reality show de TV Azteca y externó su deseo por estar nuevamente en los circuitos. La también empresaria, quien estuvo en la reciente edición de Los 50, producción a cargo de Telemundo, dijo que conoce a todos los competidores que se encuentran en estos momentos en las playas de República Dominicana.

Estoy viendo el Exatlón, hace un rato que no lo veía y la verdad es que me entra el sentimiento... Los conozco a todos perfectamente, a Rosique, Nataly, Heliud, Eve, a todos… De verdad que una parte de mí quisiera estar ahí", mencionó la reconocida atleta.

De igual manera, la expresentadora de Venga La Alegría aprovechó el momento para dedicarle unas palabras de aliento a Humberto Noriega, integrante del equipo rojo que hace unas semanas sufrió un fuerte golpe a lo largo de una competencia. La lesión provocó que el deportista tijuanense tuviera que someterse a una rigurosa recuperación y recientemente se confirmó su retorno a las pruebas, en medio de una calurosa recibimiento por parte de sus compañeros y rivales

Quiero decirle a Humberto (competidor lesionado) que se mejore, que me da gusto verlo… Me entra el sentimiento porque, a ver, estamos expuestos todo el tiempo… Con el riesgo de lastimarnos y eso lo agradezco que, después de tres mil carreras, nunca me pasó nada", sentenció con una evidente emoción y con los ojos cristalinos.