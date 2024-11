¿Le cantará a Silvia Pinal? Luis Miguel se hace presente en homenaje a la 'Diva de México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantas expectativas sobre Luis Miguel, recientemente se ha informado en redes sociales y medios de comunicación que el intérprete de Suave este sábado 30 de noviembre ya se hizo presente en el sentido homenaje en Bellas Artes, que se le está realizando para honrar su legado y carrera a la gran primera actriz, Silvia Pinal, ¿acaso sí le cantará como fue el deseo de la 'Diva de México'?

Antes de su lamentable fallecimiento el pasado jueves 28 de noviembre, la primera actriz de Televisa en una entrevista declaró que ya tenía todo visto para el día de su muerte, desde su testamento hasta lo que deseaba para su último adiós, sorprendiendo al confesar que deseaba que 'El Sol de México' le cantara, asegurando que había cariño y respeto, asegurando que lo veía como un nieto, independientemente de su relación Stephanie Salas y Alejandra Guzmán: "Pero que fuera Luis Miguel a cantarme… ¡Órale nieto no te arrugues!".

Al ser el padre de Michelle Salas, bisnieta de Silvia, ex de dos familiares, y ambos ser de las figuras más importantes en Latinoamérica, se ha estado al pendiente de si cumplirá o no el gran deseo de la fallecida artista. El empresario Rafael Herrerías, el viernes 29 de noviembre, aseguró que ya estaba enterado de todo y les mandó el pésame a la familia: "Ya está enterado. Nos mensajeamos hace como dos horas. Me dijo que le diera el pésame porque al final su hija es bisnieta de Silvia".

Y ahora, que oficialmente ha comenzado el homenaje a la actriz de filmes como Viridiana y El Ángel Exterminador, las cámaras de diferentes medios de comunicación han exhibido que el cantante ya se hizo presente, sin embargo, no de cuerpo, sino que envió una gran corona de rosas blancas con un listón en el que se puede ver su nombre. Para muchos aún no se pierde la esperanza de verlo llegar en algún momento del día.

Cabe mencionar que ya van varias personas, como el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, que dicen que Luis Miguel sí se ha estado preparando para llegar, cumplirle ese inesperado deseo a la bisabuela de su primogénita e irse para seguir con lo que resta de su gira mundial, que ha estado activa desde el pasado 2023. Por ahora, Michelle no se ha pronunciado a los rumores, y al igual que la familia, no ha dado declaraciones.

