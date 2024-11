Michelle Salas rompe el silencio: Así honra a Silvia Pinal entre lágrimas en Bellas Artes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida modelo e influencer mexicana, Michelle Salas, tras días sin dar declaración alguna, finalmente ya rompió el silencio tras muerte de su amaba bisabuela, la gran actriz y productora, Silvia Pinal, pues con un muy emotivo discurso, honró entre lágrimas a la mujer que la inspiró en vida y que en muerte le ha dejado mucho que agradecer, durante su homenaje de Bellas Artes.

Este sábado 30 de noviembre, Silvia está recibiendo el último homenaje de cuerpo presente en el Palacio de Bellas Artes, donde ya tuvo un par en vida, para despedirla recordando lo mejor como artista y como ser humano, pues además de triunfar con su talento, también fue una gran impulsora del talento mexicano, incluso fue fundadora de los Premios Bravo, que reconocen el talento y recibe donaciones para apoyar a nuevos talentos.

Como era de esperarse, miembros de la familia han subido al estrado para dedicarles unas palabras, y en esta ocasión fue la hija de Stephanie Salas y Luis Miguel la que le tocó subir a decirle adiós, en el que principalmente reconoció la fortaleza de su bisabuela para enfrentar todo: "Fue una mujer adelantada a su tiempo, una guerrera que luchó incansablemente por su familia, por su gremio, y sobre todo, por todas las mujeres, nos mostró que el verdadero poder está en nuestros valores, en nuestra determinación y nuestra capacidad de amar profundamente".

Michelle con Silvia. Internet

Teas esto, declaró que para ella, su legado es más que los filmes que dejó, como Viridiana o El Ángel Exterminador, sino que es las enseñanzas al mundo entero, siendo una pionera en muchas cosas que no se veía en su tiempo y que ella se atrevió a hacer para romper con paradigmas: "Su legado es infinito, porque no solo nos dejó historias y recuerdos, sino también el ejemplo de como romper paradigmas y transformar al mundo con valentía y gracia".

Pero, lo que a ella más le quedara siempre en su memoria y corazón, es el amor que siempre le brindó de manera incondicional, sus conversaciones y lo mucho que la inspiró a que ella se atreviera a buscar lo que siempre deseo, declarando que por ello, siempre será eterna: "Un amor que me dio fuerza, que me inspiró a ser mejor y que me enseñó que aunque la vida puede ser breve el impacto que dejamos puede ser eterno".

Finalmente, dijo que no es un adiós definitivo, ya que se volverán a unir, pero por lo pronto es parte de las estrellas que iluminaran su camino para siempre y las que verá para tratar de escuchar su voz diciéndole "pórtate bien canija" y sus consejos, agradeciéndole todo lo que hizo por ella: "Abuela se que me miras desde un lugar de paz, sabiendo que cumpliste tu propósito en la tierra, hoy te dejo ir no con sufrimiento, sino con gratitud y plenitud, porque en cada lucha que enfrentó estarás tu guiándome como siempre".

Fuente: Tribuna del Yaqui