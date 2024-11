Ni Rafael Banquells ni Enrique Guzmán: Silvia Pinal confesó quien fue su verdadero amor

Ciudad de México.- La propia actriz y productora, Silvia Pinal, reveló en vida que no fue ni Rafael Banquells, su primer esposo y padre de su primera hija, ni Enrique Guzmán, su romance más polémico, sus mayores amores, sino que en realidad hay alguien más que fue su verdadero amor y con él cual se veía casada por toda la eternidad, revelando el nombre sin tapujos en entrevista con Gustavo Adolfo Infante hace varios años.

A lo largo de su vida, Pinal tuvo varios amores, el primero de todos fue cuando ella tenía solamente 17 años de edad, en el año de 1947, con el actor y director, Rafael Banquells, que contaba con 35 en ese momento, y con el cual tuvo a su primera hija, Sylvia Pasquel, llegando a su final cinco años después, en 1952. Al ser su primer amor, se diría que este fue su mayor amor, pero no fue así, y la misma Silvia lo reveló.

Otro matrimonio que podría considerarse como el más importante fue el de Enrique Guzmán, que duró casi 10 años, entre 1967 y 1976, dado a que de este nacieron sus dos últimos hijos, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, pero de nueva cuenta, no fue su mayor amor, sino el más tóxico. Finalmente, está su etapa de casada más larga, con el entonces Gobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández, con el que estuvo por 13 años juntos, entre 1982 a 1995. Aunque fue el más largo y por el cual ella logró llegar a la política, dejando su marca especial como promotora cultural y legisladora.

Los tres mencionados romances que llevaron a la gran 'Diva del Cine de Oro' al altar, no fueron los únicos, ya que hubo un cuarto, que en realidad fue su segundo matrimonio, con el reconocido empresario y productor, Gustavo Alatriste, del cual nació su segunda hija, Viridiana Alatriste, que falleció en un accidente en 1982. No por ser el último mencionado es el menos importante, ya que en realidad, fue la misma Silvia quien confesó que Gustavo fue el hombre que ella más amo y que él fue quien más la amó a ella, pese a que solo estuvieron juntos seis años.

Era justo lo que yo esperaba, lo que me gustaba y lo que ansiaba por encontrar, fue él. Era simpático, de buen edad, tenía dinero y éxito, se enamoró de mí como un loco, todo eso me gustaba y pues yo también me enamoré. Nos casamos y fuimos felices por muchos años", externó en entrevista para El Minuto Qué Cambió Mi Destino.