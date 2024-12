No solo Taylor Swift: Hailee Steinfeld, de 'Hawkeye', se compromete con jugador de la NFL

Comparta este artículo

Estados Unidos.- No solo Taylor Swift es una famosa artista que sale con un aclamado jugador de la NFL, pues la reconocida actriz de Hawkeye y también cantante, Hailee Steinfeld, acaba de anunciar mediante sus redes sociales que se ha comprometido con el quarterback de 28 años de edad, Josh Allen, quien juega para los Buffalo Bills. La romántica propuesta causó la locura entre sus millones de seguidores seguidores.

En el último año, Swift y Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, han sido la pareja más mediática en el mundo del deporte y de la industria del entretenimiento, desde que en septiembre del 2023, confirmaron su romance. Pero, en ese mismo año, en el mes de mayo, fueron vinculados por primera vez la actriz y el mariscal de campo, al ser captados en una cita en la ciudad de Nueva York, que según un testigo le comentó a Page Six, que no fue algo platónica, pues estaban "besándose acariciándose durante la cena".

En el mes de julio ambos confirmaron dicho romance, durante un viaje de pareja en México, siendo captados al tocarse en un jacuzzi, bastante acaramelados. La reconocida intérprete de Love Myself y el jugador de americano aunque no se ocultan, tratan de vivir fuera del foco público, aunque al igual que la intérprete de You Belong To Me, Hailee también asiste a sus partidos y pasa tiempo con la familia de Allen.

Josh con Hailee en París. Instagram @joshallenqb

Ahora, tras más de un año de relación sentimental, a través de su cuenta de Instagram, Josh y Hailee anunciaron que estaban comprometidos, compartiendo un post en el que escribieron "11•22•24", junto a una fotografía en el que se puede ver al atleta de 28 años de edad, estando de rodillas cerca de la orilla frente al mar, y de un arco de flores rodeados de velas, mientras que recibe un beso en los labios de Steinfeld.

El romántico momento causó un gran revuelo en redes sociales y tanto fans del deporte como del mundo del entretenimiento los felicitaron, y celebridades como Serena William escribieron "Dios mío, te amo", Eiza González un "Ella ya se fue", y Chad Michael Murray con sus más sinceras felicitaciones por este importante paso. Cabe mencionar que la pareja, hasta el momento no ha dado declaraciones.

Hailee se compromete con Josh. Instagram @haileesteinfeld

