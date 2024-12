Padre de Frida Sofía impacta en funeral de Silvia Pinal al hacer inesperada revelación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El empresario, Pablo Moctezuma, que es mayormente conocido por ser el padre de Frida Sofía, dejó sorprendidos a propios y extraños cuando llegó al funeral de la gran artista del cine de la Época de Oro, Silvia Pinal, brindando una entrevista en la que logró impactar al hacer una inesperada revelación sobre la situación entre su hija y la familia de la conocida 'Ultima Diva del Cine de Oro'.

Después del fallecimiento de la reconocida primera actriz de Televisa y gran artista mexicana, el pasado 29 de noviembre se realizó el servicio fúnebre, al que inesperadamente apareció Pablo, el exesposo de Alejandra Guzmán, el cual decidió detenerse a dar entrevista a los medios de comunicación, en el que afirmó que su hija quería venir, pero no sabía si podría hacerlo: "Seguramente, todavía no sé (si va a venir). Espero que así sea, pero no sé, no podría asegurarlo".

Ante esta situación, se le cuestionó de la tan rumorada reconciliación entre la intérprete de Ándale y la hija de la actriz de María Isabel, mencionando que él sabía que sí habían hablado, que se están apoyando y que esperaba que sí perdurara este acercamiento hasta que todas las asperezas se limen: "Sí, obviamente hablaron. Obviamente en estos momentos hay que apoyarse y qué bueno que ya tuvieron contacto y espero que ya tengan un acercamiento mucho más (continuo)".

Pablo con la familia Pinal. Internet

Con respecto a su asistencia, Pablo reconoció que para él, la madre de la creadora de Yo Te Esperaba, tema dedicado a Frida, era una persona importante porque la conoció casi toda su vida, y con él siempre se portó de manera maravillosa, así que le tiene un gran aprecio y se siente triste por esta partida: "Pues todos estamos tristísimos. Se fue en paz doña Silvia y pues la verdad muy triste pérdida. Yo la verdad la quería demasiado, conmigo siempre fue impecable, increíble, un gran ejemplo, una gran mujer, gran amiga de mi mamá".

Finalmente, sobre el hecho de que podría volver a ver a Enrique Guzmán, que tachó de "viejo cochino" por las acusaciones de abuso de Frida, este declaró que no tiene importancia el cantante y actor en esos momentos, que solo importa el último adiós a una gran mujer y artista: "Nada importa. A estas alturas yo creo que ya nada pasa. El pasado está muerto y lo único que tenemos es el presente. Eso ni viene al caso ahorita, ¿qué importa Enrique Guzmán? Digo, mi respeto para Enrique Guzmán todo el mundo puro amor y paz y puro cariño".

Fuente: Tribuna del Yaqui