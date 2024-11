Tenía días muerto: Hallan sin vida y descomposición a baterista de My Chemical Romance

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de varios días desaparecido, se ha informado que desgraciadamente que fue hallado sin vida, con su cuerpo en descomposición, a la famosa estrella del rock, Bob Bryar, mundialmente conocido por haber formado parte de My Chemical Romance. Autoridades ya se encuentran investigando la tragedia del mundo de la música, esperando saber si esto se trató de un ataque o accidente.

Fue la noche del pasado viernes 29 de noviembre, cuando se anunció la terrible noticia del baterista de éxitos como Welcome The Black Parade, sin embargo, autoridades de control animal fueron los que lo encontraron sin vida el pasado martes 26 de noviembre. El músico de 44 años de edad tenía varios años alejado de la música, y desde hace un año confesó problemas de salud mental, revelando que tenía tendencias suicidas.

El baterista, que formó parte de la boyban de rock por seis años, fue encontrado dentro de su hogar en Tennessee, y según los reportes, su cadáver tendría días ahí abandonado, pues ya estaba en un estado de descomposición un poco avanzado. Usualmente el proceso de descomposición comienza a los 3 o 4 días, por lo que se cree que al menos tendría muerto desde el pasado martes 17 de noviembre, sino es que antes.

Desafortunadamente, podría incluso tener casi un mes sin vida, ya que se reveló que nadie sabía de él, desde el pasado 4 de noviembre. Por increíble que suene, quienes descubrieron el cadáver de uno de los autores del disco Black Parade, fueron los de el Servicio de Control Animal, pues ingresaron a la residencia para llevarse a los perros del músico que fueron reportados como abandonados, siendo en ese momento que vieron lo sucedido.

Actualmente se desconoce las causas de muerte del baterista, pero un médico forense, según TMZ, ya se encuentra realizando la autopsia para descubrir que pasó. Hasta el momento se dice que las autoridades no sospechas de un asalto que salió mal o un homicidio predeterminado, sino que podría ser un suicidio dado a sus problemas de salud mental, o simplemente un accidente. Gerard Way, Frank Iero, Ray Toro y Mikey Way, no se han pronunciado por quien fue su colega casi una década.

