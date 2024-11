Tristeza en Televisa: Querida actriz sufre dolorosa muerte; estremece su mensaje de despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de telenovelas, quien en el pasado luchó contra el cáncer de mama, sufrió una dolorosa muerte esta semana y su mensaje de despedida deja en shock a los televidentes. Se trata de la gran actriz y cantante Daniela Romo, quien se encuentra de luto y llorando la muerte de doña Silvia Pinal, quien falleció la tarde del pasado jueves 28 de noviembre, dejando en duelo a todo el gremio artístico.

Daniela, quien ha participado en melodramas como Balada por un amor, Si Dios me quita la vida, El manantial, Alborada y Sortilegio, dio una entrevista exclusiva al programa Hoy para hablar de lo que significó en su vida la matriarca de la dinastía Pinal. Y es que hay que recordar que la actriz fue muy cercana a Silvia, pues su mejor amiga, Tina Galindo (qepd), tenía una gran amistad con la primera actriz, al punto de que fue nombrada como su albacea.

Daniela Romo lloró la muerte de Silvia Pinal

Romo fue captada abandonando los foros de Televisa tras grabar su novela Amor Amargo y no pudo evitar las lágrimas cuando se le preguntó sobre la partida de doña Silvia: "Tengo una tristeza y tengo apachurrado el corazón, porque la he querido mucho y me regaló muchas cosas que nunca terminaré de agradecer, para empezar un ejemplo, de vida y de cosas", dijo ante las cámaras del programa Hoy.

Asimismo, la intérprete de Yo no te pido la luna declaró que 'La Pinal' fue una fuente de inspiración en su carrera: "Solo quiero agradecer que existió y que me dio a mí una motivación". Incluso recordó que pudo realizar dos obras de teatro que protagonizó la madre de Sylvia Pasquel, Hello, Dolly y Libélula, llegando a tener la bendición de la primera actriz para ambos proyectos.

Finalmente, 'La Romo' se volvió a conmover al recordar el legado que dejó doña Silvia y lo mucho que impactó su vida: "Le agradezco a la vida, al cielo y a ella sus sonrisas, sus miradas, su calidez, su cariño, lo que me dio, lo agradezco inmensamente, aquí estoy también por ella". Mirando al cielo, la actriz aseguró que la fallecida intérprete por fin se reuniría con su fallecida hija Viridiana: "Muchas gracias Silvia, allá estás (apunta al cielo), Viridiana te recibe", dijo entre lágrimas.

