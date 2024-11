Azela Robinson, actriz de Televisa, consuela a su 'nieto abandonado' y sus fans la aclaman

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A diferencia de la mayoría de estrellas de Televisa, Azela Robinson es una artista que llegó del otro lado del mundo, solo para conquistar los corazones de los mexicanos a través de sus míticas actuaciones, puesto esta celebridad viene, en realidad de Inglaterra; pero en la actualidad ya está nacionalizada como mexicana. Desde muy joven, la histrionista sabía que quería ser actriz, por lo que estudió en la Bristol Old Vic Theatre School, en Bristol.

Una vez que Azela creció lo suficiente, decidió aprovechar la nacionalidad mexicana de su madre, Nadja Cañedo, para mudarse a la Ciudad de México, donde en un inicio buscó una oportunidad en el cine, donde si bien brilló bastante, no tardó en dar el salto a las telenovelas, donde con el pasar de los años se consagró como una gran villana, apareciendo en producciones como El amor no tiene receta, Mujer de nadie, La desalmada, Como tú no hay dos, entre otras.

Azela Ronbinson consuela a su nieto

Si bien, en la televisión, Azela es conocida como una cruel mujer, dado a su gran trabajo como actriz, en la vida real, Robinson ha demostrado ser una persona muy cariñosa, sobretodo con los animales. Un ejemplo de ello fue el registrado durante la jornada de este lunes 4 de noviembre, cuando la famosa grabó a su ‘nieto’ un encantador perrito que no dejaba de llorar, ¿la razón? Su dueña se llevó a sacar a pasear a su ‘hermano’, otro perrito.

En las imágenes, se puede apreciar al canino aullando con soberano dolor, mientras que la actriz intenta calmarlo: “’Tao’, ‘Tao’, ‘Tao’, ahorita viene ‘Robbin’”, explica la famosa de manera cariñosa, para luego decirle que pronto traerían a su ‘hermano’, a quien habían llevado a pasear y es que, todo parece indicar que el perrito del video ya había salido a pasear momentos antes, pero se le habría olvidado, por lo que se sentiría traicionado.

“Se le olvidó otra vez que él salió a pasear primero: El Dramas”, indicó la famosa.

Como era de esperarse, el video logró encender la ternura de los miles de seguidores de Azela, quienes no tardaron en dejarle mensajes de cariño tanto a ‘Tao’ como a la propia Robinson: “Son como niños, bien dramáticos. Las mías son iguales”, “Soy muy fan de ‘Tao’, por que nadie puede ser más dramático”, "Yo no quiero tener un hijo, mejor tengo un perrito que es igual de dramático", son algunos de los comentarios que se pueden ver en Instagram.

