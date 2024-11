Con estas FOTOS, Alejandro Fernández presume el lujoso bautizo de su nieta Nirvana

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- Mientras la familia Aguilar se encuentra hirviendo en el escándalo generado por la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, los Fernández están más felices que nunca, celebrando el bautizo de la integrante más joven de su clan, Nirvana, quien apenas cuenta con unos meses de nacida; sin embargo, ya es una de las bebés más famosas de toda la República Mexicana, gracias a que nació en una importante cuna.

Nirvana, es la hija menor de Alex Fernández, el nacimiento de la pequeña fue anunciado durante el concierto que ‘El Potrillo’ brindó en la Arena México, hace ya bastante tiempo. Si bien, Alejandro se mostró bastante emocionado por convertirse, una vez más, en abuelo, la realidad es que, con el pasar de los meses, el amor del charro cantante de Nube Viajera hacia su nieta no ha hecho más que crecer.

Alejandro Fernández celebra el bautizo de su nieta

Un ejemplo de ello se vivió durante el pasado fin de semana, cuando Alejandro Fernández acudió a la celebración del lujoso bautizo, estilo campirano de Nirvana, el cual resaltó porque todos los presentes llevaron sombrero de tejana y atuendo mucho más campestre. La fiesta se realizó en el rancho que alguna vez le perteneció a Vicente Fernández, Los Tres Potrillos y destacó por la elegancia y el amor que reinaba hacia la pequeña.

Como era de esperarse, Alejandro Fernández documentó todo a través de su teléfono celular y compartió las mejores imágenes a través de su cuenta oficial en Instagram, donde incluyó algunas imágenes en las que aparece besando la mejilla de su nieta, quien llevó un tierno ropón con bordado de flores: “Bautizo de mi princesa Nirvana”, declaró el cantante de éxitos como Te voy a perder y Me dediqué a perderte.

Alejandro Fenrnández celebra el bautizo de Nirvana en Los Tres Potrillos

Como era de esperarse, la gente se mostró muy emocionada de ver al charro convivir con su familia, puesto no pararon de enviarle mensajes de afecto a la celebridad, entre ellas se pueden mencionar algunos como: “El abuelo más guapo de México”, “Lo he dicho varias veces y me vuelvo a repetir, estás más guapo y sonríes más bonito cuando estás con tus nietas”, “Es igualita e tu mamá, Doña Cuquita”, “Felicidades a la hermosa Nirvana”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron al famoso.

