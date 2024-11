Divorcio en Televisa: Actor confirma separación de su esposa tras vicios; se hizo adicto a la coca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor, quien ha trabajado en Televisa desde hace más de dos décadas y que actualmente forma parte de Me Caigo de Risa, dejó sin palabras a todos sus seguidores y fans debido a que hizo una sincera confesión sobre sus adicciones y compartió que lleva años separado de su esposa debido a este problema. El también productor se volvió alcohólico y adicto a la cocaína.

Se trata del querido Mauricio Castillo, quien hace algunas semanas estuvo internado en una clínica de rehabilitación y actualmente sigue en recuperación. Además de que días atrás reveló que fue despedido de Multimedios por llegar borracho a trabajar, ahora el también comediante platicó a detalle sobre esta situación en una íntima entrevista con Yordi Rosado, su amigo y excompañero del programa Otro Rollo.

Mauricio Castillo se separó a raíz de sus adicciones

Desafortunadamente, la adicción de Mauricio no se limitó solo al alcohol sino también a la cocaína. "Hubo varios eventos donde me tuvieron que ir a recoger, un día me quedé encerrado tres días en la oficina, tomando y consumiendo coca y mis hijos me fueron a recoger", recordó el protagonista de la serie ¡Qué madre tan padre!. A raíz de sus problemas de adicciones, Castillo ya lleva 4 años separado de su esposa.

Mauricio no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas al recordar que ha sido su expareja quien lo ha ayudado en esta difícil etapa contra los vicios: "Le dije 'no puedo más', me fue a sentar a mi cama y me dijo 'vas a entrar a una clínica, ya está todo arreglado'". Incluso, detalló que ante el riesgo de perder la vida, la madre de sus hijos fue incondicional con él:

Tenía la presión muy alta, me podía dar una congestión, un infarto.... todo el tiempo me quedé con Marisa (su exesposa), me estuvo checando cada dos horas", agregó.

El también exintegrante de Miembros al Aire reconoció que fue en este programa que comenzó a consumir la droga, pero aclaró que actualmente solo es alcohólico, pero tiene 3 meses sobrio y sigue en franca recuperación: "Estaba grabando la décima temporada de ‘Me Caigo de Risa’ y estaba yo consumiendo diario, desde la mañana… no consumía coca, era solo alcohol, yo fui, sigo siendo un alcohólico".

Tengo entre siete y ocho años con mis adicciones… llegué a ser agresivo, en la mayoría de los casos me iba a negros

Fuente: Tribuna