¿Fue infiel? Exactriz de TV Azteca vuelve a Televisa y confirma divorcio; confiesa duro motivo

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas, quien comenzó su carrera en TV Azteca, dejó sin palabras a los televidentes debido a que recientemente apareció en programa de Televisa y confirmó que ya es una mujer divorciada, a solo 2 años de su esperada boda. Se trata de la querida actriz Mariana Ochoa, quien a inicios de 2022 había realizado su enlace matrimonial con Jonathan Nienow, por la vía civil y religiosa.

Desafortunadamente, luego de 1 año y medio casados, la pareja tomó caminos separados y ya hasta están divorciados. La intérprete de melodramas del Ajusco como Dos chicos de cuidado en la ciudad, Así en el barrio como en el cielo y Belinda dio la noticia a través de un video que publicó en sus redes, pero además recientemente estuvo de invitada en el programa Faisy Nights, donde compartió todos los detalles.

Faisy le preguntó a Mariana si estaba lista para hablar de este tema tan sensible y ella accedió de inmediato. En primer lugar, la guanajuatense compartió cuánto tiempo había pasado desde su separación: "Estoy soltera, divorciada llevo 1 mes y separada como 4 meses". Asimismo, la intérprete mencionó que su proyecto al lado de Nienow era formar una familia, por lo cual renunció a su carrera, pero el matrimonio no funcionó:

Me casé, me fui a León a ese proyecto de vida, la familia y bueno, después de 2 años y medio, no funcionó".