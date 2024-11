Fuera secretos: Galilea Montijo se sincera sobre el motivo de su ausencia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Galilea Montijo regresó al programa Hoy este lunes 4 de noviembre, tras estar ausente una semana por motivos que aún no quedan del todo claros. Si bien muchos esperábamos que la conductora explicara qué sucedió, en su lugar guardó silencio, aunque dejó entrever que había estado en Acapulco durante el tiempo que no se presentó en el matutino. Recordemos que la celebridad se fue luego de haber perdido la voz de manera temporal por cantar en el concierto privado que ofreció Bruno Mars para Televisa.

Galilea detalló, poco antes de faltar, que le habían suministrado medicamento para recobrar la voz, no obstante, no funcionó, lo cual la obligó a apartarse de su agenda laboral. Poco después, la famosa publicó en redes sociales fotos y videos de una fiesta a la que asistió en compañía de su novio, Isaac Moreno. Con base a las imágenes, el público intuyó que ya se sentía mejor, no obstante, el 25 de octubre tampoco la vimos en el programa.

Se ausentó de 'Hoy' por una semana, aproximadamente

Las cosas cambiaron para el lunes 28 de octubre donde participó en todas las secciones. Una vez más, faltó el lunes 4 de noviembre, lo que generó preocupación en la audiencia, sobre todo porque circulan rumores de un posible embarazo. Por fortuna, su salud se encuentra mejor que nunca. Nicola Porcella no pudo más con la duda y le dijo: "La verdad ya no podemos esperar más, llevas varios días muy misteriosa, muy contenta y ahora sí dinos qué está pasando".

Por su parte, Galilea decidió romper el silencio y aclarar qué estaba sucediendo. Según mencionó, todo se debe a una nueva oportunidad de trabajo. "Ya no puedo aguantar más, ya también quiero contarles a todos ustedes, por supuesto a todo nuestro público, que regresé a mi casa con mi familia Cklass", confesó.

Con esta declaración descarta cualquier especulación sobre la posible llegada de un bebé. Y es que semanas atrás admitió que tiene la intención de convertirse en madre por segunda ocasión. Incluso explicó que han buscado opciones en pareja para hacer realidad su sueño: "Ya investigamos y llegamos a una clínica en Barcelona. En esta clínica es ir a comprar el óvulo, porque tengo matriz. Te buscan algo similar a tus genes, pero sí puedo pedir el óvulo de una hermana, amiga, prima".

Galilea Montijo quiere convertirse en madre

