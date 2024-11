Horóscopo de HOY lunes 4 de noviembre por Mhoni Vidente: Predicciones de amor, dinero y trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Inicia una nueva semana! Y si quieres saber cuál será la suerte de tu signo zodiacal hoy, lunes 4 de noviembre del 2024, es indispensable que consultes el horóscopo de Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más consultada en el mundo de los espectáculos. En el horóscopo de hoy, la pitonisa cubana te dice las predicciones más acertadas en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo!

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY lunes 4 de noviembre del 2024: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

El horóscopo de Mhoni Vidente señala que será un día muy especial para usted, ya que conocerá a un nuevo colega de la oficina que le enseñará sobre el crecimiento personal.

Tauro

Tienes muchas dudas sobre cómo actuar con tu jefe cuando hace bromas, trata de ser más amable, pero no mientas por convivir porque eso no siempre sale bien.

Géminis

Es muy importante que analices qué cosas no has hecho bien y por que no te está yendo como esperabas en temas de dinero. Trata de tener más apoyo y humildad.

Cáncer

Conseguirá lo que quiere si despliega su seducción y se comporta más dulce con la gente que le interesa. En temas de dinero, recibirá un pago importante.

Leo

Un familiar o amigo le ayuda a pagar deudas; no obstante, es importante que busque cómo liquidar y agradecer a esa persona, o se quedará solo para siempre.

Virgo

Separe los asuntos personales de los profesionales y verá cómo el éxito tocará su puerta de una vez por todas. Deberá mejorar su alimentación.

Libra

Oportunidad de conocer a nuevas e interesantes personas, en especial si lleva mucho tiempo soltero. Estudie cuál es el banco que más le gusta.

Escorpio

En el trabajo, manténgase en un plano discreto y verá cómo le siguen llegando nuevos proyectos. Con el estrés mucho cuidado, necesita más descanso.

Sagitario

Luche por aquello que pueda mejorar su empleo, pero siempre siendo sincero. Pletórico de optimismo y energía que transmite a los demás.

Capricornio

Haga caso a las indicaciones de la persona que le ama y verá cómo mejora de una vez por todas. Viva a cuerpo de rey, se lo puede permitir.

Acuario

La agresividad no es una opción, tampoco en el trabajo porque se quedará solo. Necesita ponerse a punto físicamente, haga deporte y coma mejor.

Piscis

Buscará el apoyo de una persona cercana para conseguir un nuevo amor y todo saldrá bien. Unas sesiones de relajación no le vendrán nada mal.

Fuente: Tribuna