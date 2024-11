¿Murió Daniel Bisogno? Pati Chapoy confirma trágica noticia en vivo y deja helado a TV Azteca

Ciudad de México.- Los fieles seguidores y fans de Daniel Bisogno recibieron una triste noticia este lunes 4 de noviembre, luego de que los últimos meses el conductor enfrentara serios problemas de salud y estuviera al borde de la muerte. Pese a que en días pasados el propio 'Muñeco' aseguró estar mucho mejor de salud, hace algunos momentos la periodista Pati Chapoy confesó que su colaborador regresó al hospital por una nueva crisis médica.

Hay que recordar que el pasado viernes 1 de noviembre Dani envió un mensaje de voz al programa Ventaneando para compartir con la audiencia que se encontraba en franca recuperación tras el trasplante de hígado al que fue sometido a inicios de septiembre. Y debido a que tenía muchas mejorías, 'El Muñeco' confirmó que este lunes regresaría a los foros de TV Azteca para llevar el mejor entretenimiento a su público.

¿Qué creen?... Can, can, can, can, can, can. Efectivamente, público querido, ya estamos de regreso. Su muñeco vuelve a Ventaneando, ya ve qué mala hierba nunca muere", dijo entusiasmado.