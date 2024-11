Pepe Aguilar 'apuñala' a Christian Nodal: Canta tema en su contra tras el drama con Cazzu

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que se ha dicho que apuñaló por la espalda a su yerno, el polémico sonorense, Christian Nodal, pues en medio del drama con Cazzu, este optó por cantar el tema en su contra, que generó tanta controversia, en su más reciente concierto en Guadalajara. Se dice que el padre de Ángela Aguilar no quiere ni saber del joven cantante.

Como se sabe, el tan polémico tema, que es titulado Cuídamela Bien, desde el primer momento en que se dio un adelanto de la letra, se dijo que era claramente un ataque directo en contra del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, en el que le advertiría sobre no jugarla mal a su hija, como se dice que hizo en el pasado con las mujeres que se relacionó sentimentalmente de manera pública en los últimos años, tales como Belinda.

Pero, por su parte, el creador de temas como Por Mujeres Cómo Tú, dejó muy en claro que su intención nunca ha sido en hacer algo en contra de su yerno, sino que en realidad era más bien una forma de desahogar todo lo que siente de que su hija menor se case, que además de todo era la primera de sus descendientes en dar ese paso, por lo que estaba muy feliz, pero también con una gran tristeza de saber que la debe dejar ir del nido.

Aunque afirman que entre suegro y yerno todo está perfecto, el público sigue diciendo que no es así, y ahora, después de que la intérprete de Nena Trampa dejara en claro que ella nunca supo de la relación de Nodal y Ángela hasta que lo anunciaron en redes sociales oficialmente, y que no era algo que se le informó meses antes, se dijo que Pepe estaba furioso con Nodal y no querría ni verlo por esa humillación a su familia y a su hija, que ya ha dicho es su mayor tesoro.

Y ahora, durante su más reciente concierto en Guadalajara, reavivó más los rumores de una enemistad, ya que en medio de todo el escándalo con la entrevista de Cazzu, el intérprete de Ni Contigo Ni Sin Ti, cantó sobre el escenario la mencionada canción, restando importancia a todo, y reafirmando su postura que no es ataque en contra de su yerno: "Quienes me siguen en redes sociales saben todo el pu... chisme. Por primera vez voy a cantar esta canción en vivo. Es una serie de sentimientos encontrados".

Fuente: Tribuna del Yaqui