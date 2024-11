"Por calenturiento": Actor de Televisa confirma divorcio por infiel; su esposa lo cachó con otra

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor de Televisa, que tiene más de 40 años de trayectoria en la empresa, de nueva cuenta sorprendió al público con sus declaraciones y es que por primera vez contó detalles de su repentina separación, reconociendo que él falló al serle infiel a su esposa. El también comediante explicó que había sido su pareja quien descubrió el engaño y reveló que la otra mujer era décadas más joven que él.

Se trata del controversial Carlos Bonavides, quien este 2024 reportó que su matrimonio con Jodi Marcos había acabado por una infidelidad pero no dio más detalles. No obstante, ahora concedió una entrevista a Matilde Obregón donde dio toda la información al respecto y ventiló lo mal que la está pasando por haberle fallado a la madre de su hijo, Mateo: "Yo soy el único culpable de haber traicionado a la mejor mujer que se me presentó en la vida, la mejor madre, la mejor enfermera".

El actor de las novelas Carrusel de las Américas, El premio mayor, Salud, dinero y amor y La fea más bella explicó que pese a que llevan años separados, él y Jodi habitan el mismo techo porque sus ingresos económicos no le permiten rentar otro inmueble: "Yo no quiero cambiarme a otra casa que no tenga el nivel de donde vivo, entonces en una recámara duerme ella, en otra mi suegra en la otra mi hijo y en otra yo".

Carlos Bonavides admite que le fue infiel a su esposa

Sin embargo, Carlos aseguró que él se encarga de todos los gastos en su casa, como si Marcos y él siguieran siendo esposos: "Ella tiene su libertad, yo la mía y solo me queda resguardar que no les falte nada en la vida". Y aseguró que aunque él trató de recuperar la confianza de su esposa, fue ella quien dejó de sentir amor: "Me arrepentiré hasta el día de mi muerte, pero con dos años de lucha, llegué a aprender que ella ya no me quiere, durante dos años tratamos de recomponer esto, pero no funcionó".

Matilde cuestionó directamente a Bonavides si su amante había sido una mujer más joven que él y reconoció que sí, que se trató de una fémina que tenía la misma edad de su esposa (alrededor de 45 años), mientras él tiene 84 años. "Por calenturiento... no piensa uno, no mide uno las consecuencias, tengo miedo a la soledad". También relató que su misma exesposa descubrió la infidelidad que duró medio año:

Duramos como 6 meses, no vale la pena pero lo perdí todo... se enteró por las redes, por los recados... sí (vio mi celular)".

Y añadió: "Jodi tiene una intuición maravillosa, es una mujer muy fiel, muy lista, con una intuición muy grande, la querré hasta mi muerte". Don Carlos, quien tuvo un serio problemas de adicciones e incluso llegó a acabar viviendo en la calle, compartió que pese a que él y Jodi ya no estaban juntos, ella lo apoyó cuando estuvo al borde de la muerte hace un par de años, por lo cual siempre le estará agradecido.

