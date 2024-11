Salvador Zerboni se burla de romance entre Candela y Alejandro Sanz; sería 'marketing'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La relación romántica entre Candela Márquez y Alejandro Sanz despertó curiosidad en el público y para tener una perspectiva distinta del tema, la prensa se acercó a Salvador Zerboni, expareja de la actriz, para preguntarle su opinión acerca del llamativo noviazgo, del cual no se sabe si es genuino o bien, forma parte de un engaño publicitario.

Al ser cuestionado sobre este romance, el famoso respondió de una forma inusual, pues parecía divertido e incluso sarcástico. Con una sonrisa en el rostro, respondió: "Bueno, pues yo creo que ya se había tardado, ¿no? con eso digo todo, esperemos que le sepa dar la hora". De inmediato, uno de los reporteros le preguntó si creía posible que el noviazgo evolucionara a una situación más seria, como un matrimonio.

Frente a esta idea, Zerboni rio a carcajadas, lo que llevó a los comunicadores a agregar: "¿o solamente es marketing?". Salvador evitó dar una declaración contundente y, por el contrario, insinuó que en la pregunta se encontraba la respuesta. "Amigo, tú solito te contestaste". Recordemos que la perspectiva que tiene el mexicano sobre Márquez no es del todo positiva. Fue en 2020 donde dejó claro que la española tenía comportamientos y un pasado nocivo.

Sanz y Márquez se han mostrado muy cariñosos en redes

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, hace cuatro años, Salvador explicó que Candela había sido para él "sólo un desliz". Después subrayó que no estilaba expresarse de forma peyorativa hacia una mujer, "pero los hechos hablan por sí solos, y si alguien se mete a estudiar la vida de esta mujer pueden encontrar tantas cosas tan feas que ha hecho y no me gustó todo lo que hizo", dijo.

A su vez la acusó de ser alguien perjudicial. Confesó que durante el tiempo que estuvieron juntos, le hizo "cosas malas" y añadió:

"hay una diferencia entre una mala persona y un mal ser humano, son cosas distintas, y para mi punto de vista ella es un mal ser humano".

Por ahora, Zerboni mantiene una relación, aunque ha sido discreto sobre ella. Cuando asistió a la obra de teatro El Sótano, iba acompañado de una mujer que se presentó como 'Marcela'. No obstante, se negó a brindar detalles sobre ella y se limitó a jurar que estaba enamorado de ella, pero prefería guardar silencio sobre este aspecto íntimo de su vida.

