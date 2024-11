Se desangró: Tras dejar TV Azteca por Televisa, muere integrante de 'Hoy' y filtran macabro VIDEO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 4 años de su trágica muerte, recuerdan a una querida productora e integrante del programa Hoy de Televisa. Se trata de Magda Rodríguez, madre de la conductora Andrea Escalona, quien perdió la vida el 1 de noviembre del 2020 luego de sufrir un shock hipovolémico en su casa. Fue la periodista de espectáculos Mara Patricia Castañeda quien recordó una entrevista que le hizo a Magda un año antes de su muerte y la cual sería de sus últimas pláticas en video.

Como se recordará, el domingo 1 de noviembre de 2020 se confirmó el muy sorpresivo deceso de la productora de televisión, quien había trabajado anteriormente en TV Azteca antes de irse a la competencia en Televisa. Magda, quien en numerosas ocasiones aseguró que producir Hoy era su sueño de toda la vida, murió a causa de un shock hipovolémico que le ocurrió luego de un sangrado del tubo digestivo, el cual hizo que su corazón se detuviera. Tenía apenas 57 años.

La productora de programas como Enamorándonos, La Academia, Laura sin censura y Programa Hoy, hasta la fecha sigue siendo recordada por sus colegas, amigos y familia. En el matutino de Las Estrellas, en el que su hermana Andrea Rodríguez quedó a cargo, también le rindieron un emotivo homenaje este pasado Día de Muertos. En la entrevista que Mara publicó en su canal de YouTube, la cual tituló como "En memoria de los que ya no están con nosotros", Magda fue una de las que más sobresalieron.

Crédito: Mara Patricia Castañeda

En el estremecedor video, grabado en el 2019, Magda contó cómo fue su llegada a Televisa luego de estar por años en el Ajusco. "Yo tenía cara de TV Azteca, me ha costado trabajo irme moviendo a otro lado. cuando me quedo sin trabajo toco la puerta de televisa, nadie me la abrió", recordó la productora en la entrevista, señalando que su hermana Andrea también fue despedida al mismo tiempo y su hija Andrea renunció a la telenovela que grababa con la fallecida actriz Edith González para solidarizarse con ella.

"De pronto las tres desempleadas, con responsabilidades cada una", comentó Magda sobre su polémica salida. Finalmente, acerca del controversial reality show Enamorándonos (donde las mujeres han tenido impactantes antes y después), Magda reveló que ella se encargaba de que las participantes se practicaran cirugías. "Yo las operaba, sí. Finalmente una de las cosas que tienes que amar es a ti mismo entonces creo que si alguien tiene un complejo tan fuerte (...) cuando no tienes un amor por ti, lo primero que tienes que aprender es amarte a ti para amar a alguien (...) conseguíamos intercambios y cambiábamos su manera de verse a sí mismas", señaló.

Fuente: Tribuna