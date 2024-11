¿Tragedia en la dinastía? Hija de Silvia Pinal llega a 'VLA' y da inesperada noticia sobre la diva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días la dinastía Pinal ha estado en todos los titulares de la prensa debido a una fuerte polémica que están enfrentando varios de sus miembros, por una presunta pelea por los cuidados de la primera actriz Silvia Pinal. En un intento por acabar con todas estas especulaciones, su hija mayor Sylvia Pasquel reapareció ante los medios de comunicación e hizo fuertes declaraciones.

La semana pasada el periodista Pepillo Origel filtró en su programa Con Permiso que se había registrado un fuerte enfrentamiento en la familia Pinal, específicamente entre Sylvia y Alejandra Guzmán, quienes se habrían peleado porque no estaban conformes con los cuidados de la diva mexicana. De inmediato, la abuela de Michelle Salas salió a desmentir esta información y pidió a la prensa que los dejen en paz.

Sin embargo, este fin de semana 'La Pasquel' se volvió a encontrar con reporteros y ante la insistencia de preguntas sobre ello, respondió contundente: "Ustedes ya me hicieron la entrevista y se quedan para seguirme preguntando de mi familia, no voy a contestar nada de nada... me pregunten lo que me pregunten no voy a hablar al respecto", dijo ante las cámaras del matutino Venga la Alegría.

Sylvia Pasquel quiere que se acabe la controversia entorno a su familia

Con el fin de cambiar de tema, la villana de melodramas como Amarte es mi pecado expresó la admiración que siente por su madre, pues pese a tener 93 años, se mantiene fuerte y activa: "Yo amo a mi mamá, soy su fan, siempre la admiro, la amo y siempre voy a estar con ella". Sylvia también platicó que ayuda a su mamá con actividades que la ayuden a mantener la mente fresca y en orden: "Cuento con ella del 1 al 100 o al mil, al que se le ocurra, jugamos lotería, dominó, lo que le gusta es ganar".

Siempre gana", agregó sonriendo.

Finalmente, Sylvia contó uno de los secretos de 'La Pinal' y es que a ella no le gusta ver sus propias películas: "No le gusta ver sus películas, le ponen sus películas y dice 'no, no', como que ya las ha visto mucho". Con estas declaraciones, la madre de Stephanie Salas deja claro que la última 'Diva de México' sigue en perfecto estado de salud, pese a todo el escándalo que enfrenta su familia.

Fuente: Tribuna