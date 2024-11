Adiós TV Azteca: Corren a otro conductor de 'Venga la Alegría'; podría regresar ¿a Televisa?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Al parecer la producción de Venga la Alegría planea seguir haciendo cambios en el programa luego de los despidos masivos y renuncias que se han presentado en el programa durante los últimos meses. Ahora ha salido a la luz que otro conductor de Venga la Alegría: Fin de Semana tendría los días contados en el matutino, pues presuntamente lo corrieron en días recientes.

Se trata del controversial influencer Rey Grupero, quien se sumó a la emisión de TV Azteca apenas hace algunos meses luego de que varios presentadores, como Alex Sirvent, Natalia Valenzuela, Natalia Subtil, Alan Mora y Jessica Bulman, perdieran su lugar de forma repentina. Actualmente el elenco está compuesto por Rey, Ferka, Jawy, Esmeralda Ugalde, Pedro Prieto, Olga Mariana, Ismael Zhu 'El Chino', Carlos Quirarte y Titi Jacques.

Sin embargo, el conocido youtuber podría estar a punto de salir de VLA: Fin de Semana y su fecha de salida sería en unas cuantas semanas más. Fue el periodista de espectáculos, Álex Kaffie, quien reportó que Rey Grupero ya fue avisado de que a partir de 2025 ya no tiene trabajo en la empresa del Ajusco: "Fue notificado de 'hasta aquí llegaste'... me informan que ya fue notificado que sólo estará hasta diciembre".

En enero ya no van a requerir de su presencia al 'Rey Grupero', ya fue informado que 'hasta aquí llegaste'", agregó el 'Villano'.

Kaffie no adelantó los motivos por los que la producción de VLA: Fin de Semana no quiere a Rey en el elenco, pese a que se ha convertido en uno de los más queridos de la emisión. Asimismo, el comunicador explicó que desconoce si ya hay reemplazo para este conductor en el equipo. Sin embargo, se adelantó que el exnovio de Cynthia Klitbo podría participar en un exitoso reality, no de Televisa, sino de Telemundo.

De acuerdo con información de Arturo Oriak, Rey Grupero saldría de Venga la Alegría porque el próximo 2025 será parte de La Casa de los Famosos: All Star, donde se planea reunir a los participantes más controversiales de todas las temporadas. Hay que recordar que Rey comenzó su carrera en los realitys con Televisa, siendo parte de Inseparables: Amor al límite, luego estuvo en LCDLF y este año concursó en MasterChef Celebrity México.

