Al borde de la muerte: Actor de Televisa se hunde en el alcohol y sufre de daño cerebral

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa y productor de importantes proyectos, Mauricio Castillo, acaba de confirmar que desgraciadamente todo lo que se dijo era verdad y sí se hundió en el alcohol, atravesando por una muy severa complicación en su vida que no supo manejar y lo hizo que perdiera todo. Lastimosamente, el productor confesó que estuvo al borde de la muerte, ya que sufre de un daño cerebral incurable.

Pese a su gran fama y poder en la empresa San Ángel, comenzó a decirse que su tiempo no era suficiente y hasta decidieron correrlo. Supuestamente, un presunto amigo de Castillos declaró ara TV Notas que en Me Caigo de Risa decidieron correrlo, al igual que en Las Rapiditas por comportamientos inapropiados y falta de disciplina. Según los rumores, no confirmados, este ha caído en el alcoholismo y en las drogas, comenzando a consumir de todo un poco desde las 9 de la mañana.

Ahora, fue mediante una entrevista con Yordi Rosado, confirmó lo que tanto se especuló, que la exesposa planeó todo entre amigos y sus hijos para llevarlo a un centro de adicciones, para buscar que se limpiara de todo lo que se metía. Mauricio declaró que cuando comprendió todo, finalmente pidió ayuda, reconociendo que "Cuando tú eres adicto y te juntas con la gente que no te hace bien, se intensifica tu adicción. Eso me pasó a mí con Miembros al Aire", destacando que no los culpa de su enfermedad, y que puso de ejemplo para expresar que las circunstancias le ponían cerca todo lo que consumía y eso lo hacía aún más vulnerable.

Hubo varios eventos donde me tuvieron que ir a recoger, un día me quedé encerrado tres días en la oficina, tomándome y consumiendo co...na y mis hijos me fueron a recoge Estaba inconsciente, fue mi primer fondo… dos días después, me fui a comer, Isaac Salame me vio y me dijo ‘Mauricio no está bien’. Estaba a punto de subirme a mi moto, me iba a dar en la madre, me salvaron la vida

Estaba grabando la décima temporada de Me caigo de risa y estaba yo consumiendo diario, desde la mañana… no consumía c.0ca, era solo alcohol. Yo fui, sigo siendo un alcohólico Llegué manejando a la clínica, me sentí muy bien, pero muy raro... Primero es un examen médico de salud, un examen psicométrico, de orina, te platican de las circunstancias. No estás en contra de tu voluntad, te puedes salir el día que quieras

Finalmente, Castillo mencionó que además del tema profesional y laboral, también se vio afectado en su salud, dado a que su cerebro quedó con secuelas, y en estas menciona que si vuelve a beber no habrá vuelta atrás y perderá hasta su vida: "Mi daño fue cerebral, cuando se te transforma el lóbulo central, el comportamiento te cambia. Esto es irreversible. Si vuelves a tomar alcohol, no te puedes contener, te va a llevar al mismo punto".

