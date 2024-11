Alarma en Televisa: Tras cáncer y cirugía de urgencia, filtran dolorosa noticia de Daniela Romo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz Daniela Romo generó preocupación entre todos sus seguidores y fans debido a que hace algunas horas una amiga cercana filtró una delicada noticia sobre su salud. Como se recordará, la también cantante y exmodelo estuvo en peligro hace algunos años debido a una difícil lucha contra el cáncer de mama, de la cual afortunadamente logró salir con vida.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha dicho que la salud de la intérprete de temas como Yo no te pido la luna ha mermado a raíz de un nuevo problema. Cuando recién arrancaba las grabaciones de su nuevo melodrama Amor Amargo, Daniela tuvo que ir al hospital debido a que fue sometida a una cirugía de emergencia presuntamente tras sufrir un accidente en los foros de Televisa. Esto último fue desmentido recientemente.

Daniela Romo apareció en silla y preocupó a sus fans

Hace algunas horas la prensa captó a María Elena Galindo, hermana de Tina Galindo, en el aeropuerto de la CDMX y al ser una persona muy cercana a Romo, no dudaron en preguntarle qué había pasado con la primera actriz. Fue en ese momento que la productora teatral compartió lo que había ocurrido realmente con su entrañable amiga. La semana pasada, Daniela presentó el tema oficial de su nueva novela y llamó mucho la atención que estuvo sentada en una silla mientras cantaba.

Al respecto, María Elena mencionó que la primera actriz se sigue recuperando de la cirugía: "Ya está mejor, lo que pasa es que se cayó y se fracturó la cadera, pero la operaron hace 4 meses". Y como la prensa había filtrado que Daniela fue operada por una hernia en la columna, su amiga aclaró que se trató de una cirugía de cadera: "Sí, se cayó y se le rompió", explicó.

Asimismo, Galindo resaltó cuál es la razón por la que Romo no dejó de trabajar pese a su condición: "Es muy fuerte, por eso, tiene muchas ganas de trabajar, de estar contenta, la novela es un éxito... (ella) está mejor que nunca". Y tras aclarar que su amiga no tuvo ninguna consecuencia a raíz del accidente, también comentó que la actriz no se cayó grabando el melodrama sino mientras estaba en su casa "un domingo".

Sobre su recuperación, María Elena mencionó que "le recomendaron mucha terapia y caminar con mucho cuidado". Posteriormente, los reporteros cambiaron y le preguntaron qué opinaba sobre la polémica que rodea a la familia Pinal en los últimos meses: "Yo no sé, eso no me interesa, no me meto, la vida de cada quién es de cada quién, yo solo conozco a Silvia Pinal y a Alejandra Guzmán". Además, la productora finalizó diciendo que los periodistas que filtraron la supuesta pelea entre las hijas de doña Silvia Pinal eran unos "chismosos".

Nunca me enteré, yo estoy en lo mío, no me meto en nada", declaró Galindo.

