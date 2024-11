Antonio Rosique anuncia sorpresiva noticia que cambiará el rumbo de 'Exatlón México'

Ciudad de México.- Exatlón México se renueva semana con semana, es por ello que los competidores deben adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes de la competencia. Durante la emisión del lunes 5 de noviembre de 2024, dos nuevos atletas llegaron a las playas de República Dominicana para integrarse a sus respectivos equipos, así lo anunció Antonio Rosique previo a la disputa del Juego por la Villa 360°.

Para sorpresa de los otros participantes, 'La máxima autoridad' reveló que la primera carrera de esta prueba la protagonizarían los recién llegados, misma que terminó ganando el nuevo integrante del equipo azul. Emilio Rodríguez, mejor conocido como 'Espartacus' llega al bando rojo, mientras que Irvin Villatoro se une a los azules. A continuación te contaremos más acerca de estos deportistas que te harán vibrar en las próximas semanas.

Irvin es originario de Chihuahua y tiene 28 años de edad. A lo largo de su vida se ha enfocado en el entrenamiento funcional, además desde muy joven se interesó por diversas disciplinas como karate, crossfit, atletismo y futbol americano. Él formó parte del draft de la temporada pasada, y a su llegada al programa, declaró que estar en este exitoso reality show de TV Azteca, es todo un sueño hecho realidad para él.

Quiero agradecer Rosique, primero que nada, a la gente que nos está viendo por esta oportunidad que me dieron. Me atrevo a decir, después de más de siete meses, ellos me ayudaron a visualizar el sueño de estar aquí presente", expresó el chihuahuense tras ser presentado por Rosique.

Por su parte, Emilio, quien estuvo en la quinta edición del proyecto televisivo en 2021, es originario de Cancún, Quintana Roo, y al igual que su rival, práctica entrenamiento funcional, en donde es considerado como unos los 10 mejores atletas mexicanos. Asimismo, a lo largo de su vida, ha practicado otros deportes como la gimnasia y el futbol americano. Después de tres años, el destacado deportista regresa a la competencia.

Fueron tres años un poco largos porque me operaron, pero ya regresé y estoy al 100. Me siento muy bien físicamente, lamentablemente visualicé mucho mi primer punto y no se dio, pero no pasa, no me voy a bajonear", mencionó el quintanarroense a su llegada.