Daniel Bisogno entrará a quirófano: Pati Chapoy da triste noticia; Pedro Sola teme lo peor

Ciudad de México.- La reconocida presentadora y periodista de los espectáculos, Pati Chapoy, acaba de hablar de la delicada salud de su compañero y gran amigo, Daniel Bisogno, tras caer en una severa crisis. Confesó la triste noticia de que en unas horas entrará al quirófano de nuevo para un estudio, mientras que el colaborador de ambos desde hace casi 30 años, Pedro Sola, demostró que teme lo peor de esto.

El pasado lunes 4 de noviembre, se informó en vivo de Ventaneando que Bisogno, pese a que se había anunciado por todos lados y con gran emoción su regreso a los foros del vespertino, desgraciadamente no pudo suceder. La razón fue una terrible crisis de salud en el estacionamiento, pues una vez en las instalaciones del Ajusco, sufrió un terrible dolor por lo que regresó al hospital para ser revisados por sus médicos y saber la severidad de la situación.

Al haber ya enfrentado problemas que casi terminan con su vida entre el 2023 y este 2024, analizaron cualquier probabilidad, pero determinaron que no fue algo grave y lo dieron de alta, al menos eso afirmaron sus colegas, y ahora, Linet Puente deja en claro que no se tiene micha información, solo que él no está en peligro como se dice: "No sabemos qué es. No sabemos si es consecuencia del mismo trasplante, de los nervios de regresar después de dos meses. Yo no soy doctora, no hemos hablado con él después de hoy. Ayer nos escribía que estaba emocionado, el viernes nos mandó un audio muy feliz para anunciar su regreso".

Sin embargo, pese a que se dice que no es nada severo, Chapoy acaba de declarar que el actor de Lagunilla, Mi Barrio, este martes 5 de noviembre debe de regresar al hospital para pasar por el quirófano, ya que le será practicada una endoscopia para revisar otras cuestiones, además de su hígado recién trasplantado: "Tuvo una crisis, inmediatamente fue al hospital, le realizaron varios estudios y su hermana Ivette nos comentó que salió bien de los estudios, regresó a su casa y hoy le practican una endoscopía".

Para no cerrarse a una cosa, los doctores quieren descartar otras posibles enfermedades, por lo que le harán el mencionado estudio, en el que deben sedarlo solo para mantenerlo cómodo. Finalmente, Pati declaró que estarán todos al pendiente y en cuanto haya información oficial ellos la revelarán: "En cuanto sepamos cómo salió de la endoscopía se los comentamos. Afortunadamente ahorita está en paz y bien".

Ante esto, los presentadores como Linet, Rosario Murrieta y el resto, señalaron que el lugar de Bisogno estaba intacto e iban a esperarlo hasta que él se sintiera mucho mejor, mientras que Pedro se mostró más serio y un poco más asustado con lo que sucede, por lo que pide que no se sobre límite y descanse todo lo que sea necesario para atender su salud primero que nada: "Lo que sucedió no fue cosa menor, entonces sí debe ser muy difícil y si de pronto no se siente muy bien, hay que atenderse".

Fuente: Tribuna del Yaqui