Erika Buenfil admite que ha sido 'sugar'; tuvo una relación con un hombre más joven

Ciudad de México.- Erika Buenfil regresó a ser invitada a distintos programas de televisión para promocionar su nuevo material discográfico titulado Colágeno. En una entrevista reciente, no sólo habló del proceso creativo detrás de su sencillo, también entró en confianza y reveló algunos detalles de su pasado amoroso. Según dijo, tuvo una fugaz relación con un hombre más joven; una historia que va muy acorde con la letra de la canción que estrenó.

La historia sorprendió a los conductores de Hoy Día, quienes escuchaban atentos cada detalle adicional de la 'picante' anécdota. La actriz subrayó que el coqueteo y amorío fue una experiencia corta, pero ello no impidió que marcara parte de su vida y la recuerde aún en la actualidad. La famosa se refirió a ese muchacho como "su colágeno", quien la habría inspirado a componer la pieza musical.

Buenfil intentó ser muy cuidadosa con la identidad del joven y evitó revelar su nombre. Poco después de destapar este capítulo, siguió con una confesión aún más interesante. Aseguró que los jóvenes se le acercan todavía con intenciones románticas. En este sentido, habló sobre los aspectos positivos de tener una pareja cuya edad es menor que la de ella. Comentó que este tipo de hombres están llenos de energía y felicidad que terminan por contagiarle.

La actriz dijo que su pareja de aquel entonces, la hacía reír constantemente y la ayudó a superar ciertos temores que están relacionados con la edad. "Ellos no tienen esa clase de miedos”, comentó. La mexicana reconoció que desde el inicio sabía que la relación no sería permanente, pero destacó que el tiempo compartido fue muy especial. Además, insinuó que su hijo estuvo de acuerdo con este vínculo. "Mi hijo me apoya mucho".

Es importante señalar que esta no es la primera vez que Erika, quien tiene 60 años, habla sobre relaciones con hombres más jóvenes. En 2023, surgieron rumores sobre un posible romance con Emmanuel Palomares, de 34 años, después de que aparecieran juntos en varios videos de TikTok. En aquella ocasión, aclaró que no buscaba un romance con alguien más pequeño, ya que tiene "un ritmo de vida diferente". Por tanto, prefería a una persona que la comprendiera por completo.

