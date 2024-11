Hija de Raúl Araiza sale del clóset y lo hará abuelo: Confiesa busca un hijo con su novia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Con gran alegría, la joven actriz, Camila Araiza, demuestra que la mejor decisión en su vida, hasta el momento, es haber salido del clóset, pues así se siente en paz, está más unida a su familia y está con la mujer que ama. Por esto, la artista ha declarado que hará abuelo a Raúl Araiza, el presentador del programa Hoy que es su padre, en un futuro, ya que ha pensado en buscar tener un hijo con su actual novia, que por fin presentó públicamente.

Camila en el Día del Orgullo LGBTQ+ del 2022, se declaró abiertamente como una persona pansexual, por lo que no es alguien que se interese románticamente en un hombre o mujer, sino que lo hace de la esencia en sí de la persona. Ahora, tras dos años de liberarse de su mayor secreto, la joven en entrevista para TV Notas, declaró que ella quiera dar siempre un mensaje de autenticidad y por eso ella se ha atrevido a ser quién es sin mentiras, ni tapujos, y está con la persona que ama: "Siempre hay que hacer lo que sienta el corazón porque, al final, vida solo hay una".

Ante esto, señaló que como todo, hay personas que la apoyan y se sienten identificadas, por lo que no se sienten solas en su proceso personal, pero hay quienes no es así y lo ven extraño e incluso impensable, por lo que videntemente ha sufrido de ataques en su cuenta de Instagram y más, pero ella prefiere ignorarlos y tomar las cosas de quien viene. Asegura que no juzga a nadie, pero tampoco permite que la hagan sentirse mal con quién es: "De por sí me costó. No hay nada que me puedan decir que no me haya dicho a mí misma. Hablar de esto ¡me salvó la vida! Me acercó más a lo que soy. Ahora estoy más contenta en el espacio en donde estoy. Disfruto más. Aceptarme tal como soy".

En base a esta felicidad que siente por ser ella misma al 100 por ciento y vivir un noviazgo bonito y estable, la actriz declaró que ella desea convertirse en madre en un futuro, que incluso ya ha visto algunas opciones para cuando esté lista para ese paso con su novia o alguna pareja en caso de que la vida las separe: "Con el tiempo me encantaría ser mamá. Hay muchas opciones. Ahí está in vitro. A mí me encantaría pasar por la experiencia del embarazo. De la manera más natural que se pueda. Estaría increíble".

Finalmente, aunque es muy renuente con exponer su vida privada, Camila presentó y posó junto a su novia, revelando se llama Paulina, que es muy feliz a su lado, pues además de su pareja, ha sido un gran apoyo y una gran amiga, afirmando que han tenido un romance muy estable y bonito: "Llevamos ocho meses. La conocí en una fiesta de Año Nuevo y fue flechazo a primera vista. Ella es empresaria. Mueve productos coreanos. También trabajamos juntas en muchas cosas. Estoy muy plena con ella y con todo".

