"Les escupiría": Adrián Marcelo admite que está molesto con los hijos de Bezares

Ciudad de México.- El exconcursante de La Casa de los Famosos México, Adrián Marcelo, causó revuelo en redes sociales tras hablar sobre la familia de Mario Bezares, quien se coronó como ganador de la segunda temporada del popular reality de Televisa. Todo ocurrió cuando él y 'La Mole' aparecieron como invitados en el programa de Mike Salazar, donde conversaron sobre las controversias que surgieron en el concurso.

Uno de los temas que se abordaron fue la estrecha amistad que tenía con 'Mayito', pues recordemos que incluso hicieron un pacto en el que no se nominarían. Sin reservas, el conductor de Radar confesó que le afectó ver a Bezares unirse al "Team Mar" después de que él mismo lo defendiera en la primera semana de críticas por parte de Arath de la Torre. A la par, el comediante aprovechó la oportunidad para mencionar a Brenda Bezares y los hijos de Mario

Con su humor 'ácido' que ya todos conocemos, el exlíder del Cuarto Tierra afirmó que, si la persona que lo esperaba fuera de LCDLF era Brenda Bezares, preferiría quedarse dentro. Las risas estallaron de inmediato mientras Adrián se puso a bailar. "Me quisiera quedar encerrado", afirmó.

La audiencia y los presentes en la entrevista creyeron, de inicio, que se trataba de uno de los tantos chistes que acostumbra a hacer el regiomontano, no obstante, enseguida aclaró que no estaba bromeando, ya que actualmente no mantiene una buena relación con la familia Bezares. En particular, mencionó que si se cruzara con los hijos del conductor, les escupiría, pues le molestaron los comentarios que hicieron sobre él después de su salida del juego.

Para mi no es de chill, sus hijos ahorita los tengo bien atravesados".

Hasta el momento, ninguna de las personas mencionadas en el programa se ha pronunciado en torno a los ataques de Adrián Marcelo, quien continúa despotricando sobre los concursantes, pese a que el reality show concluyó hace más de un mes. Por otra parte, la familia Bezares enfrenta una ola de críticas y descontento, debido al protagonismo forzado que Brenda ha intentado crear sobre su persona.

