Luto en 'Hoy': Tras cáncer, Jorge Ortiz de Pinedo sufre trágica muerte y llena de dolor a Televisa

Ciudad de México.- El querido actor de Televisa Jorge Ortiz de Pinedo, reaparece ante las cámaras del programa Hoy y lo llena de luto al hablar de las muertes que lo marcaron y que este Día de Muertos se encargó de recordar. Luego de haber sufrido en dos ocasiones cáncer de pulmón y lidiar con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que sufre desde hace tiempo y por la cual necesita oxígeno, el también productor abre su corazón en el matutino para recordar a sus seres queridos que ya fallecieron.

El actor de programas como Doctor Cándido Pérez, Cero en Conducta y Una familia de Diez, quien ha sido dado por muerto en varias ocasiones debido a su delicado estado de salud, reapareció luciendo mejor que nunca y reveló en entrevista para el programa Hoy lo importante que es para él recordar a sus seres queridos en estas fechas de Día de Muertos, una celebración icónica en México. Ortiz de Pinedo señaló cómo su familia siempre lo acompaña desde el más allá.

Crédito: Canal de YouTube del Programa 'Hoy'

"Afuera de mi recámara hay un pequeño lobby y ahí están las fotos de toda mi familia. Todos los días cuando salgo de mi recámara, a todos los saludo porque yo sí creo que nuestros seres queridos están con nosotros, se quedan con nosotros y nos están acompañando, por lo menos en nuestra memoria están ahí. Se dice que la gente no muere mientras los recordemos", compartió el histrión de 76 años.

Jorge, quien acudió al panteón donde están enterrados sus padres, sus abuelos y su hermana para visitarlos, dijo: "Por tradición vamos a ver a nuestros difuntos y el altar de muertos no puede faltar en mi casa, ahora en la casa de mis hijos. Todo mundo ponemos altar porque es una tradición familiar que tenemos. Más que altar es ofrenda para invitar y recordar a nuestros seres amados. en teoría vienen a estar con nosotros un día, a comer con ellos, se les pone toda la comida que les gustaba".

Finalmente, el reconocido primer actor señaló que él siempre honra a sus familiares que ya no están, pues para él le da fortaleza pensar en ellos y honrar todo lo que hicieron en vida, además de recordar lo que compartieron juntos. "Es una celebración, a mí me sirve mucho recordar a mis padres, a mis abuelos, a mi hermana, mi familia, a mi tía... me sirve mucho, me reconforta", concluyó Ortiz de Pinedo.

