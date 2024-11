Luto en Televisa: Consuelo Duval sufre dolorosa muerte y colegas lloran su triste pérdida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más en Televisa se han tenido que vestir de un lamentable luto, debido a que la reconocida y muy querida actriz, Consuelo Duval, ha empleado sus redes sociales para expresar su profundo dolor, tras sufrir la dolorosa muerte de uno de sus seres más amados en este mundo, su perrito 'Caspita'. La también comediante recibió el apoyo de cientos de colegas que lloraron su triste perdida.

Se sabe que la actriz de La Familia P.Luche tiene muchos años rescatando a perritos que se encuentran en situación de calle y sufriendo, ya sea adoptándolos para su hogar, o llevándolos a sanar y después buscarles una familia, sin contar el apoyo que da a fundaciones para salvar animales. Por esta altruista y hermosa dedicación con los animales, Duval ha recibido en su vida a varios canes que se robaron su corazón, como fue el caso de 'Caspita'.

La inolvidable comediante de La Hora Pico, para despedirse de su gran amigo, compartió una serie de fotografías en las que aparece abrazándolo, dándole besos o jugando con él, junto a un emotivo mensaje en el que expresa el profundo dolor que sienre por no volver a verlo jamás: "Hoy la muerte me tomó por sorpresa y me quitó a mi caspita. Estaba a punto de terminar de grabar cuando me llamaron para decirme que algo andaba raro con él. Llegué a tiempo, se me murió en los brazos. No puedo describir la tristeza que siento".

Tras esto, la intérprete de 'Federica Peluche', hizo una pequeña pausa al duelo que enfrenta, para agradecerle a Dios que lo puso en su camino y a las dos personas que le ayudaron a darle un hogar lindo y amoroso, en el que pasó sus últimos años corriendo libre por el campo y durmiendo en una cama caliente por las noches: "Le agradezco a Dios haberme dado la oportunidad de rescatarlo en el 2019 y ofrecerle una vida bonita. Gracias @jesus.martinezs por cuidarlo y darle un lugar privilegiado en tu rancho y gracias mi Gabo @trujillo1795 por estar siempre. Descansa mi cachorro".

Uno de los primeros en pronunciarse a este dolor fue Eugenio Derbez, quien hace un año perdió a su amada 'Fiona': "Uff… imagino el inmenso dolor que sientes. Te abrazo a la distancia", seguido de su esposa, Alessandra Rosaldo, quien externó lo mucho que la comprende: "Lo siento muchísimo Consuelo hermosa, te abrazo fuerte fuerte. Te quiero para siempre" y también Yuri, que compartió que vivió el mismo duelo y la apoya en todo: "Amiga lo siento, se me han salido las lagrimas , se lo que duele perderlos , te abrazo a la distancia mana".

