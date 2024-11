¿Luto en TV Azteca? Tras crisis de Bisogno en 'Ventaneando', Linet Puente confirma terrible noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que este lunes 4 de noviembre Pati Chapoy anunciara que el tan esperado regreso de Daniel Bisogno a Ventaneando se vio frustrado después de que el conductor sufriera una "crisis de salud" de forma sorpresiva, su colega y compañera del programa de TV Azteca Linet Puente rompe el silencio y aclara qué está pasando con el conductor, quien hace apenas unos meses se sometió a un delicado trasplante de hígado tras enfrentar serios problemas con su salud.

En un encuentro con los medios durante el estreno de la obra de teatro La Tiendita de los Horrores, Linet aclaró qué fue lo que sucedió con el presentador de 51 años, dando una terrible noticia: Daniel no regresará hasta nuevo aviso. Por otro lado, descartó que esté en terapia intensiva otra vez. "Lo que sucedió fue lo que dijo Pati al aire. Daniel tuvo una crisis por la cual no se pudo presentar, una crisis de salud. Se tuvo que ir a hacer unos estudios, no pudo llegar al canal porque tuvo una crisis antes de llegar al foro".

Como ya el público conoce, Daniel la ha pasado bastante mal desde el año pasado en cuanto a su salud. El presentador ha estado al borde de la muerte en varias ocasiones. En febrero fue hospitalizado y pasó 40 días en terapia intensiva, incluso con intubación, debido a complicaciones hepáticas. Aunque volvió meses después a la emisión de espectáculos, de nueva cuenta tuvo que salir del aire a principios de septiembre para recibir un trasplante de hígado, cirugía de la cual continúa recuperándose.

Reporteros le preguntaron directamente a Linet de qué se trató la crisis de salud, ya que Pati no compartió detalles: "No sabemos qué es. No sabemos si es consecuencia del mismo trasplante, de los nervios de regresar después de dos meses. Yo no soy doctora, no hemos hablado con él después de hoy. Ayer nos escribía que estaba emocionado, el viernes nos mandó un audio muy feliz para anunciar su regreso", compartió la conductora, asegurando que ni siquiera Daniel se esperaba no regresar como lo había planeado.

Y sobre las noticias que circulan sobre que presuntamente el conductor estaría en urgencias o muy grave, Linet dijo: "No entró a urgencias, no está pasando nada grave simplemente tuvo una pequeña crisis por la cual no pudo entrar al aire. Pati decidió que era mejor que no entrara porque si no está bien para qué lo exponemos, para qué se expone él y todos ante cualquier cosa que pudiera suceder". Sobre si era cierto que se desvaneció, dijo: "Mentira, mentira. Nada de eso pasó".

Y agregó: "Yo fui testigo, nosotros estábamos ahí. Llegó su hermana a hablar con Pati (y le dijo) 'no se puede bajar del coche todavía' porque estaba atravesando una crisis pero nada grave", declaró, asegurando que Daniel lo que más quiere es regresar: "Extraña mucho el programa. Él ya quiere regresar pero a lo mejor el cuerpo le dijo 'no es el momento' y a veces hay que escuchar al cuerpo y a Pati que le dijo 'regrésate a tu casa o vete al hospital'", dijo.

De nueva cuenta, aseguró que desconoce si el conductor esté grave o delicado, ya que no han recibido ninguna información del tema: "No tenemos noticias de que esté hospitalizado en urgencias". Y sobre si Bisogno estaría presionado por volver debido al tema económico, al conductora lo desestimó, asegurando que TV Azteca lo tiene "protegido". "Daniel está protegido porque es una persona que le ha dado mucho al canal (...) tiene ahorros, el tema económico no es tema", comentó.

Al hablar de las fake news que han circulado acerca de la salud de Daniel, pues incluso algunos han reportado su muerte, Puente fue tajante y pidió solo hacer caso a lo que informen en Ventaneando. Finalmente, aprovechó para aclarar que no saldrán del aire como muchos especulan y mandó un fuerte mensaje a Bisogno. "Siempre nos quieren sacar del aire pero no lo van a lograr (...) a mí no me ha llegado el memo, mi credencial sigue pasando, no hagan caso".

Tranquilo mi Dani, tu lugar está en 'Ventaneando'. Te queremos, te extrañamos y ya queremos que vuelvas pero cuando tenga que ser".

Fuente: Tribuna