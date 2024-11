Maca Carriedo niega traición a Adela Micha y confiesa la verdad de su salida de 'La Saga'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras declaraciones en las que la acusan de "malagradecida", Maca Carriedo acaba de tomar la decisión de romper el silencio al respecto, y antes que cualquier otra cosa, quiso negar su traición rotundamente en contra de su antigua jefa y gran amiga, la periodista Adela Micha, y después desmintió lo mencionado anteriormente, confesando la verdad detrás de su salida de La Saga tan inesperada, que sorprendió a todos.

Después de que Maca confirmó que saldría del espacio, Me Lo Dijo Adela, comenzaron los rumores de que habría problemas entre ellas y que supuestamente nadie esperaba que sucediera esto, ya que no había dicho nada antes, ni a la propia Adela, por lo que TV Notas compartió declaraciones de una supuesta fuente cercana de ambas: "Todos nos quedamos sorprendidos cuando vimos el posteo de Maca que se iba a El Heraldo. De inmediato le hablé a mi amiga Adela, quien estaba igual o peor que yo de sorprendida. No lo veía venir".

Ante esta situación, la expresentadora del programa Hoy pidió su derecho a replica y ha dado una entrevista a TV Notas, en las que aclaró que no hay "sustento ni rigor periodístico" en su nota, afirmando que todo eso es completamente falso, asegurando no había porque sorprenderse si "se anunció como se anuncia un proyecto nuevo. Las cosas así son completamente positivas. Siempre, estrenar un espacio y llegar a más personas es una sorpresa. Pero he trabajado lo suficiente para merecer un espacio propio".

Carriedo declaró que tras 14 años al aire y trabajando para medios de comunicación, le llegó la oportunidad y decidió aceptarla, como cualquiera lo hubiera hecho cualquier otro profesional, destacando que habló con Adela, pero dejó muy en claro que eso no saldría de ellas por todo el "respeto y cariño" que se tienen. La presentadora mencionó que aunque la expresentadora de Televisa no cree que sea un proyecto compatible con el suyo, respeta su decisión, afirmando que su último día laborando a su lado fue normal: "No teníamos pensado que fuera el último, pero las cosas pasaron así. A ninguna nos gustan las despedidas. Siempre lo habíamos platicado".

Con respecto a que se han dejado de seguir en Instagram, señaló que no le da mucha importante pues sabe bien que ella es importante en la vida de Adela y viceversa, destacando que ella quiere seguir trabajando y evolucionando lo que es el periodismo, siendo contundente al confirmar que todo lo que se dijo no son más que rumores: "Mis últimos días en La saga fueron como siempre: Acabar el programa y quedarme un momento más y después irme. O si tenía que grabar algo, quedarme. La verdad, simples rumores y mentiras".

Finalmente, mencionó que no piensa hablar sobre su relación de amistad con Micha, pues en realidad ella jamás hablaría de esos temas, que solo le competen a ella, mencionando que todo está bien entre ellos: "Nuestra vida laboral siempre ha sido pública, pero nuestra vida como amigas siempre ha sido privada. Entonces te puedo decir que estamos bien. Podría decir que a ella también le sorprendió esta publicación y ella y yo tenemos la absoluta certeza de que es falsa".

