Murió aplastado: Tras enfermedad, protagonista de Televisa y TV Azteca se despide; sufrió accidente

Ciudad de México.- Una famosa conductora y protagonista de telenovelas, quien participó en melodramas de TV Azteca y Televisa, llora dos desgarradoras muertes. Se trata de Michelle Vieth, quien en 1995 debutó en la televisión en Acapulco, Cuerpo y Alma, Mi pequeña traviesa (en donde se volvió hombre pues hizo un doble personaje), Amigas y Rivales, Mujeres engañadas, Clase 406 y Mundo de fieras. En el Ajusco hizo La Otra Cara del Alma y luego se retiró de la actuación, para volver hace unos años.

Tras revelar que padece una extraña enfermedad en la sangre llamada adenomiosis, la cual la obligó a abandonar el reality de baile Las Estrellas Bailan en Hoy del programa Hoy en el 2023, Vieth se sincera y revela que sufrió dos muertes que aún no ha logrado superar, aunque ya han pasado varios años de las mismas. De luto y devastada, la también presentadora de Cuéntamelo Ya! abrió su corazón en vivo y reveló cuánto extraña a su abuelo y a su padre, quien murió en un impactante accidente.

Michelle Vieth y su padre (QEPD)

Durante la transmisión del programa que conduce por Unicable ¡Qué buena hora! junto a Omar Fierro y Nicola Porcella, en donde estuvo como invitada la actriz Arlette Pacheco, se discutía acerca del Día de Muertos en México y cómo es una celebración no para llorar la muerte, sino para celebrar la vida de los que ya no están. Aunque Arlette señaló que ella sí le temía a la muerte y no cree que haya algo después de partir, Omar dijo: "Lo único que tenemos real y seguro en cuanto nacemos y tenemos vida, es que nos vamos a morir. Yo no le tengo miedo a la muerte, el día que me toque, me tocará".

La experta en tanatología, quien acudió a la emisión, explicaba que en su ámbito el objetivo es el mismo: se intenta honrar la vida de los que ya partieron. Ante el intercambio de ideas, Vieth reveló que ella todavía no puede despedirse de los dos seres queridos que más le dolieron que murieran: su abuelo y su padre. "En mi caso, yo tuve una pérdida reciente y como que todavía no llego a ese proceso de poner la foto de mi abuelo ni la foto de mi papá y hacerles esta celebración porque está muy reciente", explicó.

La experta recomendó no poner un altar hasta un año después de la partida, para que no sea tan reciente y el duelo se pueda procesar con tiempo, además de que es cuando se espera que comiencen "su viaje". Finalmente, la querida conductora de 44 años reflexionó sobre la fecha y aunque aseguró que los extraña mucho, hace las paces con su despedida: "La muerte es un evento muy doloroso pero en estas fechas se transforma en una celebración a la cual nosotros le damos color, música y tradición".

Como se recordará, el abuelo de Michelle, el alemán Werner Hermann Paetau Khin, falleció el 21 de noviembre del 2021. La actriz lo consideraba como un segundo papá. Por otro lado, su padre Dennis Vieth perdió la vida el 29 de agosto del 2020 luego de sufrir un brutal accidente, ya que fue aplastado por un tractor en Iowa, Estados Unidos. El progenitor de Vieth, quien solo tenía 58 años, se encontraba removiendo un árbol luego de que un tornado causara destrozos cuando le ganó el peso del tractor y murió al instante.

Fuente: Tribuna