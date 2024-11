¿No soporta a Livia Brito? Nicola Porcella niega trabajo con la actriz de Televisa por esto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido actor de origen peruano, Nicola Porcella, a través de una entrevista con varios medios de comunicación reaccionó a los rumores que han asegurado que protagonizará la próxima telenovela a cargo del productor Juan Osorio, junto a la actriz Livia Brito. El también deportista, negó trabajar con la famosa originaria de Cuba, confesando el importante motivo, ¿acaso no soporta a la actriz de Televisa?

Durante su encuentro con distintos periodistas a las afueras de la empresa San Ángel, el también exfutbolista confesó que hasta el momento no tiene un nuevo proyecto confirmado por el 2025, pero que él estaría encantado de compartir pantalla con Brito: "Ahorita igual estoy en Hoy, vamos a esperar al otro año, saben que yo igual estoy en la empresa, y lo que la empresa me diga: 'Nicola toca', hay que hacerlo".

El exintegrante de La Casa de los Famosos México, sigue sin confirmar ni desmentir la información. No obstante, Nicola manifestó su esperanza de las especulaciones sean una realidad, sobre todo por la calidad actoral que considera que tiene Livia: "A mí también me agarró por sorpresa, igual si hay conversaciones de qué se viene el otro año, ¿qué proyectos se vienen?, ¿cómo vamos a seguir? Entonces, no, estoy muy contento, imagínate, pues si me toca con Livia sería un honor para mí, algo muy bonito, pero mi palabra hasta ahorita siempre está con Juan".

Al preguntarle si conoce el trabajo de la estrella de melodramas como Muchacha Italiana Viene A Casarse, Porcella únicamente comentó: "Guapísima, es tremenda actriz"; sin embargo, al mencionarle que, contrario a él, Livia no ha tenido una buena relación con la prensa, el artista indicó: "Ah bueno, no, eso ya no me meto, pero yo lo hablo como actriz, es tremenda actriz, la verdad. No, yo no me meto, conmigo ella se ha aportado, la vez que habló ella conmigo se ha aportado superlindo, superbonito siempre, y yo en esos temas no me meto".

Finalmente, Nicola negó que entre Livia y él pueda surgir algo más que una simple relación de trabajo y amistad con la actriz de La Mujer del Diablo, a pesar de que en ocasiones el amor de la pantalla chica se convierte en real: "No, ella debe tener más guapos atrás de ella, así que no, no, no creo, pero saben cómo soy yo, yo trato de siempre estar bien con todo el mundo, de estar tranquilo, de repente ya su vida es un poco más privada. la mía la verdad no es tan privada".

Cada uno tiene carreras distintas, pero a lo que compete, a lo que yo puedo hablar de ella, es que es una tremenda actriz y a mí como persona me ha tratado siempre superbonito cuando nos hemos encontrado en los eventos de Televisa", remató.

Fuente: Tribuna del Yaqui